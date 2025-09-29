Спорт

Псковские гимнастки принимают участие в «Кубке клубов России» в Казани

С 30 сентября по 4 октября воспитанницы центра гимнастики «Система высоких достижений» представляют Псковскую область на всероссийском соревновании – турнире клубной лиги «Кубок клубов России – 2025» по художественной гимнастике, сообщили Псковской Ленте Новостей в центре.

В турнире, который проходит в Казани, принимают участие восемь гимнасток из Псковской области.

«Для наших спортсменок участие в таком масштабном турнире – это бесценный опыт. Они выступают на одной площадке с лидерами российской гимнастики, перенимают мастерство и набираются уверенности для своих будущих стартов», - уточнили в центре.

Фотографии предоставлены Юлией Фильчагиной и Людмилой Федоровой