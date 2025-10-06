Спорт

«Дневной дозор»: Есть ли будущее у псковского футбола?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: « Есть ли будущее у псковского футбола?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Уже не первый год вокруг псковского футбола кипят страсти. Футбольный клуб «Псков» в последнее время редко радует болельщиков победами, а вот грустных для любителей «спорта №1» новостей, к сожалению, хватает. Достаточно вспомнить информацию о том, что футбольный клуб «Псков» не будет участвовать в Кубке России, или о том, что теперь уже экс-гендиректор ФК «Псков» находится под следствием. Тренер клуба и вовсе недавно был пойман на ставках на матчи футбольной команды, из-за чего и был дисквалифицирован.

Неудивительно, что все эти и многие другие новости стали поводом для возобновления дискуссии о том, а есть ли будущее у псковского футбола?

Около месяца назад новым директором футбольного клуба «Псков» стал Иван Штылин. Может быть, благодаря новому руководству подход к ведению дел изменится в лучшую сторону, будет набрана команда профессионалов, которые смогут вывести футбольный клуб из кризиса? Что нужно сделать, чтобы наш футбольный клуб стал давать лучший результат? Сможет ли новое руководство вывести ФК «Псков» из кризиса? Что на этот счет думают наши собеседники, узнаем в программе «Дневной дозор».

Основатель футбольного клуба «Псков-747», депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов поделился с нами мнением о состоянии псковского футбола и о его возможном будущем. По словам Алексея Севастьянова, путь к улучшению ситуации в футболе нужно начинать с важного шага — финансовой ревизии псковского клуба.

«Я вижу то, что творится в псковском футболе, в областном футболе. Но, честно говоря, посвятив этому пятнадцать лет своей жизни и все-таки добившись того, что ФК "Псков" был серебряным призером чемпионата России второй линии и стоял вопрос о выходе в первую линию, мне обидно и больно. Желания проводить финансовую ревизию и оценить аудит всей работы клуба нет ни в министерстве спорта области, ни в самом клубе. Наверное, поэтому идут уголовные дела. Если в ближайшее время эту тему не захотят обсуждать сами футбольные люди, то для родителей, которые решили поддержать своих детей в плане занятий футболом, начнутся нелегкие времена. В конце концов пострадают дети, как всегда».

Экс-руководитель Федерации футбола Псковской области Александр Коновалов озвучил две основные проблемы, которые, на его взгляд, на данный момент тормозят развитие псковского футбольного клуба. Он надеется на то, что новый руководитель ФК «Псков» все же сможет повысить популярность «спорта №1» в областном центре и возродить ту спортивную пирамиду, которая должна быть грамотно выстроена в профессиональном и детско-юношеском футболе.

«Смена руководителя — это надежда на оздоровление внутренней ситуации в клубе. Наверное, за предыдущие несколько лет было допущено несколько грубых управленческих упущений. Это в первую очередь, это кадровая политика. Несмотря на то, что тренеры проходили обучение в Российском футбольном союзе, получали соответствующую квалификацию, наверно, немножко недорабатывало руководство клуба относительно ориентированности на родителя, в том числе. Это странно, потому что, конечно же, спорт, который ориентирован на результат, в меньшей степени ориентирован на родителей. Но парадокс: из-за этого в клубе случился довольно приличный отток воспитанников, и родители зачастую с удовольствием отдают своих детей в франшизы, которых в Пскове стало очень много, где ежемесячная оплата составляет пять тысяч рублей за подготовку футболиста. Они не идут в футбольный клуб "Псков", где аналогичная плата всего тысячу рублей. То есть для родителей оказалось важны не деньги, а то, что тренера, пусть даже с лучшей подготовкой, угождают родителям. И им это больше нравится, хотя, конечно же, бесспорно, по профподготовке тренера футбольного клуба "Псков" весьма серьезные. От этого большая часть воспитанников была утеряна, что сказалось на результатах. Если новый руководитель сможет это поправить, будет здорово. Конечно же, сам футбольный клуб "Псков" без основной команды — это всего лишь рядовая спортивная школа, не более того. Если появится команда мастеров, играющая в ФНЛ-2 во Втором дивизионе, то, безусловно, вернется та спортивная пирамида, которая должна быть у профессиональной детской юношеской спортивной футбольной школы».

Новый президент областной федерации футбола Сергей Поварещенков об актуальных для регионального футбола проблемах судит по клубу южной столицы Псковской области — «Луки-Энергия». Он отмечает, что у клуба есть ряд побед, но и без поражений не обходится. Сергей Поварещенков обращает внимание на то, что показывать хорошие спортивные результаты стало труднее, а связано это с оттоком молодых спортсменов из региона в крупные города. Также президент областной федерации футбола напомнил, что Псков и Великие Луки играют в разных лигах, поэтому и сравнивать их успехи неправильно. При этом он высказал предположение о том, почему состояние псковского футбола не радует любителей спорта.

«У нас победы, конечно, есть, и значимые победы, которыми мы, скажем, гордимся, как и наши болельщики. За это время и "Спартак-2" мы побеждали, и "Титанов" недавно буквально в предпоследнем туре победили. Конечно, есть и поражения, но без этого не бывает, поэтому мы трудимся, работаем и стараемся радовать своих болельщиков прежде всего. В футболе на протяжении 15 лет выстроена определенная система подготовки футболистов. От маленького звена, от спортивной школы "Экспресс", до команды профессиональной футбольной лиги. И мы основной целью ставим, чтобы ребята, которые хотят продолжить футбольную карьеру, попадали в команду "Луки-Энергия" и имели шанс попробовать себя профессионально в футболе. Потихоньку это нам удается. В настоящее время у нас в заявке на сезон из двадцати пяти человек одиннадцать футболистов-великолучан. Что касается Юношеской футбольной лиги, то хотелось бы лучше успехи, но они достаточно в виду того, что все-таки у нас отток футболистов, юношей и детей происходят в академии футбола Санкт-Петербурга и Москвы, и в итоге мы остаемся не совсем в сильном составе. Например, 2009 год рождения, у нас четыре игрока, которые три в Москве и один в Санкт-Петербурге играют за академии, поэтому у нас команда в итоге такая, какая есть сейчас, и мы пытаемся тем ребятам, которые играют, показать тот футбол, который прививает "Луки-Энергия". Мы играем в разных. У футбола есть определенная структура. Понятно, что сейчас футбольный клуб "Псков" играет в любительских лигах, и там результат у него складывается из тех возможностей, которые они имеют. Потому что у них тоже во многом основана на базе молодых футболистов команда, и они стараются тоже молодежь подготавливать в дальнейшем. Мы видим, что у них есть перспективные ребята. А что касается "Луки-Энергия" — это профессиональный футбольный футбол, там другая футбольная лига, поэтому результаты разные. Несопоставимы друг с другом. У каждого свой результат. Наверное, в этом году ФК "Псков" менее успешно выступил, потому что не попали в четверку ФК и в кубки не попали, но, наверное, это связано с молодостью игроков и оттоком игроков, которые уезжают из города Пскова».

Президент федерации футбола города Пскова, директор спортивной школы «Стрела» Андрей Аленичев рассказал об успехах юных псковских футболистов. Он сообщил, что два возраста спортсменов участвовали в первенстве межрегионального объединения «Северо-Запад» и заняли первое место в категории футболистов 2016 года рождения. Второе место получили псковские ребята 2017 года рождения. Также три возраста принимали участие в финале юношеского чемпионата «Кожаный мяч» - 2010 год рождения - обладатели первого места, они вышли на суперфинал в Волгограде, ребята 2012 год рождения заняли второе место и тоже попали в финал, футболисты 2014 года рождения заняли 3-е и 4-е место. Андрей Аленичев рассказал, почему считает не совсем корректным сравнивать ситуацию в псковском футболе с великолукским.

«Сентябрь получился довольно-таки успешным в плане побед, ну и дальше продолжаем тренироваться усердно и готовиться к следующим соревнованиям. В Великих Луках есть профессиональная команда Второй лиги. В городе Пскове нет профессиональной команды. Есть команда, которая играет в КФК, как мы говорим. Много говорим, что нужна команда мастеров, даже стадион такой прекрасный сделали — "Машиностроитель". Понимаете, говорить-то говорим, а воз и ныне там».

Футбольный клуб «Псков» уже достаточно длительное время переживает не лучшие времена. Отток спортсменов из футбольного клуба, репутационные потери, вызванные скандалами вокруг команды, — все эти проблемы есть, но у руля теперь новый директор футбольного клуба «Псков», экс-председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Псковской области Иван Штылин. Голову в песок он не прячет, о проблемах знает и готов рассказать, какие меры он собирается принять, чтобы перезагрузить псковский футбольный клуб.

«В одну из моих задач входит приведение спортивных результатов на более высокий уровень и чтобы спортивная общественность, футбольные люди больше говорили о футбольных вещах. Мы должны начинать с наших воспитанников. Я не вижу смысла формировать команду из воспитанников другого региона. Разница в выступлениях по итогу сезона будет три-четыре, может быть, пять мест, но мы должны думать, кто может составить основу этой профессиональной команды. Я считаю, что два-три-четыре года, возможно, нам понадобится, чтобы войти в первенство Второй лиги со своими воспитанниками, которые не будут на последнем месте в таблице. Меня удивляет, что в клубе сегодня нет коммерческой деятельности, которая могла бы приносить средства. Это одна из основных задач, которая стоит передо мной на ближайшее будущее. Минимальные усилия требуются для того, чтобы в клуб пошли деньги. Ни один спонсор или правительство области не протянут руку, если не увидят собственных усилий в привлечении дополнительных средств. Глупо ходить и клянчить деньги у губернатора, если футбольный клуб не имеет дополнительного дохода. Нужно приложить усилия».

Следует отметить, что не так давно на ПЛН вышла статья «Ликвидировать нельзя реформировать», посвященная ситуации в футбольном клубе «Псков» и шире — в псковском футболе. Этот материал обсуждался читателями, вызвал заметный резонанс и различные реакции у представителей спортивной общественности. Кто-то соглашался с выводами, кто-то спорил. Однако сейчас уже очевидно: автор статьи — главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко — в определенном смысле предвосхитил развитие событий. Описывая близкую к кризисной ситуацию в главном футбольном клубе Пскова, он предложил ряд шагов, которые могут дать положительный эффект. Так и вышло — образно говоря, лёд тронулся, что по мнению Александра Савенко вселяет сдержанный оптимизм.

«Когда в июле я готовил статью о футбольном клубе, столкнулся с тем, что чиновники от спорта не хотели признавать наличие кризиса. Рассуждали в духе: всё хорошо, прекрасная маркиза - ничего и никого менять не надо, всё у нас идет по плану. А я придерживаюсь иного мнения — поэтому и настаивал: первый шаг к решению проблемы — ее признание. Дальше - необходима серьезная ревизия, и по итогам этого «разбора полетов» - отстранение от руководства и от денежных потоков менеджеров, по поводу компетентности которых и их чистоплотности в финансовых вопросах есть сомнения. Поэтому смена руководства в футбольном клубе безусловно вселяет сдержанный оптимизм. Точно — хуже не будет, а станет ли лучше — покажет время. Уже порадовало, что новый директор клуба Иван Штылин открыт для СМИ, на днях побывал в студии ПЛН ФМ, в эфире ответил на вопросы, в том числе не очень приятные. Обнадеживает, что он осознает проблемы, понимает, что уголовные дела в отношении его предшественника, расследования, скандалы и конфликты наносят клубу репутационный ущерб — и надо уходить от всего этого, менять ситуацию к лучшему, создавать другую повестку. И надо заниматься делом — развитием клуба, футболом, воспитанниками, а не какими-то левыми комбинациями. Что касается спортивной составляющей, то тут отмечу два важных момента. Во-первых, обозначенный новым руководителем клуба курс на возвращение "Пскова" в профессиональный футбол, и это наверняка поддерживают тренеры главной команды Игорь Евгеньевич Васильев и Вячеслав Волков, футболисты и болельщики. А во-вторых, грядет наведение порядка в тренерском корпусе детской школы футбольного клуба "Псков" — как отметил Иван Штылин, дисциплина там хромает, тренер может отменить тренировку без веских причин или прислать к мальчишкам вместо себя — только представьте - постороннего человека, который не имеет к клубу никакого отношения. Как я понимаю, тут произойдет изменение подходов, где-то просто наведение порядка, где-то обновление тренерских кадров, но при этом — разумеется должен быть сохранен костяк тренерского состава - молодые специалисты с опытом выступления в профессиональных клубах и соответствующим образованием, о чем сказал новый директор клуба. Думаю, если эти планы будут реализованы, то ситуация достаточно скоро начнет меняться к лучшему».

В сегодняшней программе мнения наших собеседников о судьбе псковского футбола традиционно разделились. Одни видят развитие футбола через возрождение профессионального клуба, считают, что именно он будет «локомотивом» всей футбольной отрасли. Другие же считают, что основной акцент нужно сделать не на возрождении профессионального футбольного клуба, не на возвращении во Вторую лигу и мечты о прохождении в первую, а на развитии детского и юношеского футбола, детского спорта и создании футбольных школ. К сожалению, псковский футбол — это не спорт высших достижений, и история Пскова помнит, как 10–15 лет тому назад футбольный псковский клуб мог попасть в первую лигу, но не смог из-за нехватки финансирования. Денег с тех пор в казне региона и города сильно больше не стало, а «якорных» спонсоров, крупного бизнеса, способного потянуть команду первой лиги, в области нет.

