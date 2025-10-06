Спорт

Пскович завоевал «серебро» в плавании на «Кубке защитников Отечества»

Ветераны специальной военной операции из Псковской области успешно выступили на общероссийских соревнованиях «Кубок защитников Отечества», которые прошли в городе Ковров. Команда вернулась домой с двумя медалями: серебряной и бронзовой. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«Серебро» в плавании завоевал Максим Кашков, а «бронзу» в пауэрлифтинге (жим лежа) в весовой категории до 80 кг взял Максим Андреев.

Всего Псковскую область представили 11 ветеранов СВО – ребята выступили в четырех видах паралимпийского спорта.

«Соревнования такого масштаба помогают нашим спортсменам расширять круг общения с товарищами из других регионов, укрепляют чувство единства и мотивируют поддерживать отличную физическую форму. По поручению президента в России активно развиваются адаптивные виды спорта. Пулевая стрельба, плавание, настольный теннис, дартс, пауэрлифтинг, волейбол сидя находят всё больше приверженцев среди бойцов, проходящих реабилитацию», – пишет губернатор.

Михаил Ведерников также отметил, что в составе команды волейболистов в Коврове выступал депутат Собрания Палкинского муниципального округа Никита Ясаков и участник кадровой программы «Герои земли Псковской» Николай Алексеев. Это наглядный пример того, как ветераны активно проявляют себя в самых разных сферах: в спорте, в общественно-политической жизни и в образовательных проектах, уточнил глава региона.

В заключение губернатор поздравил победителей и пожелал команде не останавливаться на достигнутом и радовать болельщиков новыми результатами и дальше.