Юные теннисисты Псковской области поборются за кубки и медали в субботу

В эту субботу, 11 октября, в Пскове стартует детский любительский турнир по теннису. В соревнованиях примут участие юные спортсмены со всей области в возрасте от 5 до 14 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей президент Федерации тенниса Псковской области Олег Киселев.
Фото: Академия тенниса Пскова / ВКонтакте
На корты выйдут ребята из Пскова и Великих Лук.
Турнир пройдет в деревне Писковичи Псковского района по адресу: улица Гецентова, 1, на базе академии тенниса в ЖК «Видный». Соревнования разделены на три возрастные категории, которые будут играть разными типами мячей, соответствующих уровню подготовки:
Организатором турнира выступает академия тенниса Пскова. Победителей и призеров во всех возрастных группах ждут не только спортивные награды — кубки, медали и грамоты, но и вкусные призы.
Мероприятие обещает быть ярким и зрелищным событием, которое поддержит интерес юных псковичей к теннису и здоровому образу жизни.