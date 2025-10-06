Спорт

Юные теннисисты Псковской области поборются за кубки и медали в субботу

В эту субботу, 11 октября, в Пскове стартует детский любительский турнир по теннису. В соревнованиях примут участие юные спортсмены со всей области в возрасте от 5 до 14 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей президент Федерации тенниса Псковской области Олег Киселев.

Фото: Академия тенниса Пскова / ВКонтакте

На корты выйдут ребята из Пскова и Великих Лук.

Турнир пройдет в деревне Писковичи Псковского района по адресу: улица Гецентова, 1, на базе академии тенниса в ЖК «Видный». Соревнования разделены на три возрастные категории, которые будут играть разными типами мячей, соответствующих уровню подготовки:

10:00 — «Красный мяч» (возрастная категория 5-8 лет);

14:00 — «Зеленый мяч» (возрастная категория 9-10 лет);

16:00 — «Желтый мяч» (возрастная категория 11-14 лет).

Организатором турнира выступает академия тенниса Пскова. Победителей и призеров во всех возрастных группах ждут не только спортивные награды — кубки, медали и грамоты, но и вкусные призы.

Мероприятие обещает быть ярким и зрелищным событием, которое поддержит интерес юных псковичей к теннису и здоровому образу жизни.