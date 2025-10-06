Спорт

Теннисистка из Псковской области победила на соревнованиях в Махачкале

На международных соревнованиях по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, проходивших в Махачкале с 9 по 13 октября, успешно выступила спортсменка из Псковской области Александра Васильева, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото: страница сети «ВКонтакте» Центра спортивной подготовки Псковской области

По итогам турнира псковская теннисистка стала первой в личном зачёте, а также заняла вторые места в составе женского дуэта с Ириной Ворониной и смешанной пары с Расулом Назаровым.