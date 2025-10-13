ФК «Луки-Энергия» сыграет с «Зенитом-2» без зрителей

Встреча великолучан и петербуржцев в рамках 28-го тура первенства России по футболу во второй лиге состоится 19 октября.
Изображение: fc-zenit.ru
Игра начнется в 15:00 на стадионе «Экспресс» в Великих Луках.
Как сообщает футбольный клуб «Луки-Энергия», ввиду капитального ремонта входной группы стадиона «Экспресс» матч пройдет без зрителей. Напомним, ранее по аналогичной причине без зрителей прошел матч великолукской команды с московским «Спартаком-2».
«Зенит»-2 стал досрочным победителем группы 2 дивизиона Б второй лиги. Команда имеет в своем активе 66 баллов и недосягаема для соперников, у «Луки-Энергии» 29 очков.
Прямая трансляция матча будет доступна в сети Интернет.