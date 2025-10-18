Спорт

Четыре экипажа вылетели с трассы на финале Кубка РФ по ралли в Псковской области

На финальном этапе Кубка России по ралли «Татнефть Псков 2025» в СУ-3 «Лавры» произошло несколько инцидентов. Четыре экипажа не справились с управлением и вылетели за пределы трассы, сообщили в группе «#ПОНАЕХАЛИ» сети «ВКонтакте».

Авторы видео о происшествиях — Макс Быстров, Андрей Рыков, Виктория Аксенова и неизвестный автор. Монтаж выполнила Виктория Аксенова

Экипаж под номером 9, состоящий из Олега Топорова из Майкопа и Ивана Теслина из Краснодара, выступал на Ford Fiesta R5.

Экипаж №12, в составе Андрея Рыкова и Андрея Смертина из Кирова, управлял Mitsubishi Lancer Evo-10.

Экипаж №37, Рустям Исхаков из Уфы и Артём Нетунаев из Каменска-Уральского, ехал на Ford Fiesta.

Экипаж №74, Матвей Михайлов и Александр Кожарин из Москвы, управлял Lada Kalina.