Спорт

В пригороде Пскова школьники соревновались в технике пешеходного туризма

Региональные соревнования по туризму на пешеходных дистанциях среди обучающихся Псковской области прошли в пригороде Пскова 19 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в государственном автономном образовательном учреждении дополнительного образования «Лидер».

Фото: ГАОУ ДО «Лидер»

На старт вышли более сотни юных туристов разных возрастных групп из районов и муниципальных округов Псковской области. Их ждали крутые подъемы и спуски, навесная переправа, траверс склона, этап «Бабочка», наведение перил на бревне и работа со специальным снаряжением.

В старшей возрастной группе пьедестал полностью заняли псковичи.

В средней возрастной группе места распределились следующим образом:

Псков, команда «Юный спасатель». Куньинский муниципальный округ. Плюсский муниципальный округ.

Организаторы отметили, что, к радости юных спортсменов, последними на дистанции «вне зачета» стартовали две команды педагогов. Невзирая на возраст, время команды наставников показали отличное.

Целью данных соревнования является:

повышение уровня подготовки туристов,

обучение безопасным методам поведения в природных условиях,

формирование у юных спортсменов командного духа и взаимопомощи,

стимулирование интереса молодежи к занятиям туризмом.

Соревнования организованы и проведены ГАОУ ДО «Лидер».