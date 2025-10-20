В пригороде Пскова школьники соревновались в технике пешеходного туризма

Региональные соревнования по туризму на пешеходных дистанциях среди обучающихся Псковской области прошли в пригороде Пскова 19 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в государственном автономном образовательном учреждении дополнительного образования «Лидер».
Фото: ГАОУ ДО «Лидер»
На старт вышли более сотни юных туристов разных возрастных групп из районов и муниципальных округов Псковской области. Их ждали крутые подъемы и спуски, навесная переправа, траверс склона, этап «Бабочка», наведение перил на бревне и работа со специальным снаряжением.
В старшей возрастной группе пьедестал полностью заняли псковичи.
В средней возрастной группе места распределились следующим образом:
Организаторы отметили, что, к радости юных спортсменов, последними на дистанции «вне зачета» стартовали две команды педагогов. Невзирая на возраст, время команды наставников показали отличное.
Целью данных соревнования является:
Соревнования организованы и проведены ГАОУ ДО «Лидер».