Более 40 человек из фитнес-клубов Пскова сдали нормативы ГТО на «Машиностроителе»

В минувшие выходные стадион «Машиностроитель» стал площадкой для масштабной сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В акции, организованной фитнес-клубами «Супер фитнес» и «Сфитнес», приняли участие более 40 гостей этих клубов.

Фото здесь и далее: Георгий Пономарев

Мероприятие объединило людей разного возраста и уровня подготовки, для многих из которых это стало настоящим личным вызовом. Как отметили сами участники, главной целью для них была не только заветная награда – золотой, серебряный или бронзовый значок, но и преодоление собственных сомнений и границ.

«Самое главное, что мы были едины в этой борьбе с собой, со своей ленью, оправданиями и страхами чего-то не смочь. Для каждого — свои Олимпийские игры, свое преодоление, свои победы! И они, как по мне, даже круче побед профессиональных спортсменов», — поделился один из организаторов.

Атмосфера на стадионе в это солнечное утро была по-настоящему праздничной и дружеской. Участники поддерживали друг друга, создавая дух единства и общей команды. Многие делились впечатлениями в соцсетях, называя произошедшее не просто сдачей нормативов, а настоящим спортивным праздником, где каждый чувствовал плечо товарища.