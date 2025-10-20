Спорт

Хоккеисты из шести городов РФ и Беларуси поборются за Кубок княгини Ольги в Пскове

С 24 по 26 октября Ледовый дворец Пскова станет центром детского хоккея, где развернется борьба за Кубок княгини Ольги. В турнире примут участие команды игроков 2014 года рождения из разных городов России и Беларуси. Помимо псковского «Торнадо», на лед выйдут коллективы из Санкт-Петербурга, Мурманска, Петрозаводска, Кировска, Калининграда, Смоленска и белорусской Орши. Об этом сообщила Псковской Ленте Новостей один из родителей спортсменов и организаторов Анна Машара.

Соревнования пройдут в два этапа. На предварительной стадии восемь команд разделятся на две группы, где и определятся участники плей-офф.

Группа «А»:

ХК «Пульс» (Петрозаводск);

СШ «Сергея Фёдорова» (Кировск);

ХК «Торнадо» (Псков);

ХК «Альфа» (Санкт-Петербург).

Группа «Б»:

ХК «Локомотив-Орша» (Беларусь);

ХК «Арктика» (Мурманск);

ХК «Славутич» (Смоленск);

ХК «Янтарная звезда» (Калининград).

Программа турнира:

24 октября (пятница): стартовый игровой день начнется в 8:15. Ключевым событием дня станет матч открытия в 15:45. Псковское «Торнадо» проведет в этот день два поединка: в 8:15 против ХК «Альфа» и в 12:45 против СШ «Сергея Федорова» из Кировска.

25 октября (суббота): с утра продолжатся игры группового этапа, а во второй половине дня начнутся стыковые матчи плей-офф за выход в полуфинал.

26 октября (воскресенье): турнир завершится решающими играми. Матч за третье место начнется в 11:15, а финальная встреча, которая и определит обладателя кубка княгини Ольги, запланирована на 12:45. Церемония закрытия состоится около 14:00.