Хоккеисты из шести городов РФ и Беларуси поборются за Кубок княгини Ольги в Пскове

С 24 по 26 октября Ледовый дворец Пскова станет центром детского хоккея, где развернется борьба за Кубок княгини Ольги. В турнире примут участие команды игроков 2014 года рождения из разных городов России и Беларуси. Помимо псковского «Торнадо», на лед выйдут коллективы из Санкт-Петербурга, Мурманска, Петрозаводска, Кировска, Калининграда, Смоленска и белорусской Орши. Об этом сообщила Псковской Ленте Новостей один из родителей спортсменов и организаторов Анна Машара.
Соревнования пройдут в два этапа. На предварительной стадии восемь команд разделятся на две группы, где и определятся участники плей-офф.
Группа «А»:
Группа «Б»:
Программа турнира:
24 октября (пятница): стартовый игровой день начнется в 8:15. Ключевым событием дня станет матч открытия в 15:45. Псковское «Торнадо» проведет в этот день два поединка: в 8:15 против ХК «Альфа» и в 12:45 против СШ «Сергея Федорова» из Кировска.
25 октября (суббота): с утра продолжатся игры группового этапа, а во второй половине дня начнутся стыковые матчи плей-офф за выход в полуфинал.
26 октября (воскресенье): турнир завершится решающими играми. Матч за третье место начнется в 11:15, а финальная встреча, которая и определит обладателя кубка княгини Ольги, запланирована на 12:45. Церемония закрытия состоится около 14:00.