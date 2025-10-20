Спорт

Курсант завоевал «золото» на чемпионате Псковской области по кудо

Курсант Псковского филиала университета ФСИН России Артемий Воронцов стал победителем чемпионата и первенства Псковской области по кудо, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского филиала.

Фото: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН

Более 180 спортсменов из Пскова, Санкт-Петербурга и Выборга приняли участие в этих соревнованиях. Артемий, который учится на втором курсе, завоевал «золото» в категории 270+ единиц при весе 88 кг и росте 193 см.

Эти соревнования стали отборочным этапом на чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по кудо, которые пройдут в ноябре в Вологде с участием псковского курсанта.