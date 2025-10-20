Спорт

Клуб настольного тенниса Nordman объявил набор детей 2018-2019 годов рождения

Клуб настольного тенниса Nordman объявил набор мальчиков и девочек 2018–2019 года рождения в группу начальной подготовки по настольному теннису, сообщается на странице руководителя клуба, вице-спикера Псковского областного Собрания депутатов Юрия Сорокина.

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

В рамках занятий детям будет доступна:

общая и специальная физическая подготовка;

технико-тактическая подготовка;

теоретическая, психологическая подготовка;

участие в соревнованиях;

выполнение спортивных разрядов.

«Спортсменов обеспечат спортивным инвентарем, будут проводиться бесплатные тренировки три раза в неделю под руководством квалифицированных тренеров», - сообщил Юрий Сорокин.

Отбор проводится по адресу: город Псков, улица Калинина, 13А (спортзал Кооперативного техникума) каждый понедельник, среду и четверг с 18:30 до 20:00.

Дополнительную информацию можно получить с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 по телефонам: 8 (900) 994-48-99, 72-37-24.

«Вас ждет интересная теннисная жизнь!» - добавил Юрий Сорокин.

Больше информации можно узнать на официальном сайте клуба.