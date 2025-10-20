Спорт

Более 400 школьников Великих Лук приняли участие в интеллектуальной игре «Знатоки олимпизма»

Более 400 школьников Великих Лук стали участниками традиционной интеллектуальной игры «Знатоки олимпизма». Об этом сообщил депутат Великолукской городской Думы, председатель Великолукского местного отделения Российского военно-исторического общества Дмитрий Белюков на своей странице ВКонтакте.

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков/ страница ВКонтакте

Организаторы подготовили для школьников вопросы по истории, теории и практике олимпизма для трех возрастных групп. В игровой форме юные знатоки проверили свои знания и определили победителей.

«Уже много лет проведению «Знатоков олимпизма» содействует Музей спорта и олимпийского движения Псковского края и Великолукская олимпийская академия. Игра стала частью интеллектуального многоборья, которое проводится в течение учебного года Домом детского творчества при поддержке городского Управления образования», - отметил Дмитрий Белюков.