Спорт

«Спартак Юниор» выиграл Кубок Федерации футбола Псковской области

Кубок Федерации футбола Псковской области среди команд юношей 2018-2019 годов рождения состоялся с 24 по 26 октября на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Турнир запомнился триумфальным дебютом самой молодой команды — «Спартака Юниор», в составе которой сыграли ребята 2018 года рождения. Юные спартаковцы продемонстрировали яркую игру и завоевали главный трофей турнира, сообщили в группе команды в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и видео далее: футбольная школа «Спартак Юниор» Псков / «ВКонтакте»

Индивидуальные награды получили:

Глеб Беспалов — лучший игрок команды;

Мирон Степанов — лучший полузащитник турнира;

Георгий Игнатенко — лучший игрок турнира.

«Первый псковский домашний турнир. Достойный и заслуженный результат — первое место. Рад и горд за большую и крепкую семью! Есть, над чем работать. Не останавливаемся и двигаемся дальше!» — написал тренер команды Александр Власов.