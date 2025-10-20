Псковcкая обл.
ПЛН-FM
Как устроить свидание мечты?
Денис Иванов об округе №15
Новогодний корпоратив
Господин Рейтингомер
вишневый сквер
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Завершается строительство «Надвратного дома»
О новый местах для туристов
развивающие секции для детей
От яблока до яблони
ПЛН 25 лет
Нам любые дОроги дорОги...
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Спорт

«Спартак Юниор» выиграл Кубок Федерации футбола Псковской области

27.10.2025 10:41|ПсковКомментариев: 0

Кубок Федерации футбола Псковской области среди команд юношей 2018-2019 годов рождения состоялся с 24 по 26 октября на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Турнир запомнился триумфальным дебютом самой молодой команды — «Спартака Юниор», в составе которой сыграли ребята 2018 года рождения. Юные спартаковцы продемонстрировали яркую игру и завоевали главный трофей турнира, сообщили в группе команды в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и видео далее: футбольная школа «Спартак Юниор» Псков / «ВКонтакте»

Индивидуальные награды получили: 

  • Глеб Беспалов — лучший игрок команды;
  • Мирон Степанов — лучший полузащитник турнира;
  • Георгий Игнатенко — лучший игрок турнира.

«Первый псковский домашний турнир. Достойный и заслуженный результат — первое место. Рад и горд за большую и крепкую семью! Есть, над чем работать. Не останавливаемся и двигаемся дальше!» — написал тренер команды Александр Власов.  

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Рейтинг@Mail.ru