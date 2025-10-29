Спорт

Тренера отмечают свой профессиональный праздник 30 октября

Ежегодно 30 октября в России отмечается День тренера.

В 1999 году Федерации спортивной и художественной гимнастики России выступили с инициативой учреждения Дня тренера для признания заслуг людей, благодаря которым спорт в России всегда поддерживался на высоком уровне, спортсмены достигали выдающихся результатов, а их рекорды становились не только их личными победами, но и приносили славу стране!

Россия по праву может гордиться своими тренерами в абсолютно различных видах спорта. Их имена всегда будут украшать Зал спортивной славы России и СССР и вызывать чувство гордости за российский и советский спорт.

К сожалению, День тренера не обладает официальным статусом. Тем не менее, праздник отмечается по всей стране во всех спортивных учреждениях и организациях, Федерациях различных видов спорта. Традиционно 30 октября спортсмены чествуют своих наставников, поздравляя их. Однако для тренера всегда лучшей наградой останутся успехи и достижения его воспитанников. Их победы — это всегда и победы тренеров, пишет calend.ru.

Поздравления в этот день принимают не только тренеры, работающие в профессиональном спорте, но тренеры детских и юношеских спортивных школ, клубов и секций, а также фитнес-тренеры и инструкторы. На праздничные мероприятия, приуроченные к этому Дню, часто приглашаются ветераны спорта, заслуженные тренеры и спортсмены. К празднику бывают приурочены выступления спортсменов, а также спортивные соревнования и первенства. На этих мероприятиях нередко происходит награждение дипломами, почётными грамотами, присвоение спортивных званий. В рамках ежегодной Национальной спортивной премии отмечаются лучшие тренеры.