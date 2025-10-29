Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
О новый местах для туристов
От яблока до яблони
где подают лучший завтрак
Новогодний корпоратив
«Гельдт» «Счастливый столик»
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Денис Иванов об округе №15
Как устроить свидание мечты?
Господин Рейтингомер
развивающие секции для детей
вишневый сквер
Завершается строительство «Надвратного дома»
ПЛН 25 лет
Город Рождества
Нам любые дОроги дорОги...
 
 
 
ещё Спорт 29.10.2025 07:000 Программу «Земский тренер» могут запустить в Псковской области с 2026 года 30.10.2025 07:300 Тренера отмечают свой профессиональный праздник 30 октября 29.10.2025 14:261 Комплекты волейбольной формы передал Юрий Сорокин в спортшколу «Бригантина» 29.10.2025 13:180 Сопровождать программу «Земский тренер» появлением ФОКОТов призвали псковские депутаты 29.10.2025 07:000 Программу «Земский тренер» могут запустить в Псковской области с 2026 года 28.10.2025 22:000 Псковский «Торнадо» завоевал бронзу на международном хоккейном турнире
 
 
 
Самое популярное 23.10.2025 15:391 Криминального авторитета арестовали в Пскове 27.10.2025 17:381 Рейтингомер: «убитые» ФАПы, камбэк Машкарина и взятка в 12 млн 27.10.2025 10:490 На Северном обходе Пскова сбит лось 23.10.2025 11:070 Министерство образования Псковской области расторгло контракт с первым заместителем Гором Брутяном 27.10.2025 09:550 Татьяна Мартынова оставила должность заместителя гендиректора ТКД
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Тренера отмечают свой профессиональный праздник 30 октября

30.10.2025 07:30|ПсковКомментариев: 0

Ежегодно 30 октября в России отмечается День тренера.

В 1999 году Федерации спортивной и художественной гимнастики России выступили с инициативой учреждения Дня тренера для признания заслуг людей, благодаря которым спорт в России всегда поддерживался на высоком уровне, спортсмены достигали выдающихся результатов, а их рекорды становились не только их личными победами, но и приносили славу стране!

Россия по праву может гордиться своими тренерами в абсолютно различных видах спорта. Их имена всегда будут украшать Зал спортивной славы России и СССР и вызывать чувство гордости за российский и советский спорт.

К сожалению, День тренера не обладает официальным статусом. Тем не менее, праздник отмечается по всей стране во всех спортивных учреждениях и организациях, Федерациях различных видов спорта. Традиционно 30 октября спортсмены чествуют своих наставников, поздравляя их. Однако для тренера всегда лучшей наградой останутся успехи и достижения его воспитанников. Их победы — это всегда и победы тренеров, пишет calend.ru.

Поздравления в этот день принимают не только тренеры, работающие в профессиональном спорте, но тренеры детских и юношеских спортивных школ, клубов и секций, а также фитнес-тренеры и инструкторы. На праздничные мероприятия, приуроченные к этому Дню, часто приглашаются ветераны спорта, заслуженные тренеры и спортсмены. К празднику бывают приурочены выступления спортсменов, а также спортивные соревнования и первенства. На этих мероприятиях нередко происходит награждение дипломами, почётными грамотами, присвоение спортивных званий. В рамках ежегодной Национальной спортивной премии отмечаются лучшие тренеры.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Доверяете ли вы судебной системе?
В опросе приняло участие 128 человек
30.10.2025, 08:400 В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать мясные полуфабрикаты 30.10.2025, 08:200 Россия увеличит финансирование поддержки семей с детьми в 2026 году 30.10.2025, 08:000 Перевод на «удаленку» способствует росту зарплат на треть - аналитики 30.10.2025, 07:300 Тренера отмечают свой профессиональный праздник 30 октября
30.10.2025, 07:000 Жертв политических репрессий вспоминают 30 октября в России 29.10.2025, 22:000 Техника горевания помогает справится с душевной болью, рассказала психолог 29.10.2025, 21:400 Вечер памяти псковского поэта Геннадия Кононова пройдёт 30 октября 29.10.2025, 21:200 Мемориальную доску Серафиму Иванову открыли в деревне Похвальщина Псковского района
29.10.2025, 21:000 В Сретенской церкви Псково-Печерского монастыря реставраторы приступили к монтажу системы вентиляции 29.10.2025, 20:400 Псковичка победила в шоу «Полная посадка» на телеканале «Пятница» 29.10.2025, 20:200 Делегация Псковской области принимает участие в форуме «Малая Родина — Сила России» 29.10.2025, 20:000 В Палкинском районе завершили капитальный ремонт моста через реку Романовку
29.10.2025, 19:400 32-го бронзового космонавтика открыли в Калуге 29.10.2025, 19:210 ДТП произошло на пересечении улиц Инженерной и Алтаевой в Пскове 29.10.2025, 19:000 Ограничение скорости будет действовать на восьми участках трассы Р-23 «Псков» 30 октября 29.10.2025, 18:490 День в истории ПЛН. 29 октября
29.10.2025, 18:400 Олег Брячак облизбиркому: Вы утонете в жалобах на следующих выборах 29.10.2025, 18:400 Решение по ремонту дороги в районе Лисьих Горок в Пскове предложил Антон Мороз 29.10.2025, 18:340 «Экосреда»: Быть экологичным проще, чем кажется. ВИДЕО 29.10.2025, 18:330 Механизмы сокращения задолженности по взносам на капремонт проанализировали в Собрании
29.10.2025, 18:230 Псковские реставраторы выступили с докладами на конференции в Эрмитаже 29.10.2025, 18:220 Игорь Сопов — Олегу Брячаку: Пугать нас заваливанием жалобами не надо 29.10.2025, 18:200 Пропавшего в сентябре мужчину разыскивают в Псковском районе 29.10.2025, 18:140 17 дворов в Великих Луках преобразились в рамках программы благоустройства
29.10.2025, 18:090 «PRO-ПРАВО»: Лишение родительский прав. ВИДЕО 29.10.2025, 18:020 В Пскове арестовали 22-летнего мужчину по делу о хищении у пенсионера почти 14 млн рублей 29.10.2025, 17:540 Олег Беляев назначен руководителем управления городского хозяйства Пскова 29.10.2025, 17:510 Полуфиналистки конкурса красоты стали участницами программы «Легенды Пскова»
29.10.2025, 17:440 В Пскове отметили 73-летие вневедомственной охраны Росгвардии 29.10.2025, 17:430 Повышение взносов на капремонт одобрил комитет Собрания по АПК 29.10.2025, 17:400 Пути преодоления кадрового голода в ресторанном бизнесе обсудили в Пскове 29.10.2025, 17:350 Реплика Константина Калиниченко: Дебумагизация школы
29.10.2025, 17:340 Выставка «Добрые дела судебных приставов Псковской области» откроется 30 октября 29.10.2025, 17:310 Псковичам напомнили о необходимости заключения договора на техобслуживание газового оборудования 29.10.2025, 17:280 Александр Братчиков: Увеличение взноса на капитальный ремонт — необходимая мера 29.10.2025, 17:250 «Дневной дозор»: Нужно ли дать право региональным властям устанавливать дату смены резины на автомобилях?
29.10.2025, 17:220 На улице Киселёва в Пскове создают новый проезд к строящейся школе 29.10.2025, 17:130 Внесение актуальных поправок в областную правовую базу обсудил законодательный комитет Собрания 29.10.2025, 17:050 45 учеников в Псковской области отобраны для театральной образовательной смены 29.10.2025, 17:000 В псковском ресторане «Гельдт» можно пообедать бесплатно, сев за «счастливый столик»
29.10.2025, 16:560 Мечта о пяти котлетах 29.10.2025, 16:560 Настольные игры из вторсырья изготавливают на мастер-классах в Пскове 29.10.2025, 16:520 «Детская филармония» представит в Пскове концерт «Сквозь годы звучит Победа» 29.10.2025, 16:490 Виртуальный строй: интернет с паспортным контролем
29.10.2025, 16:390 До +10 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 30 октября 29.10.2025, 16:290 Более 20 тонн молдавских яблок уничтожат в Псковской области из-за опасного вредителя 29.10.2025, 16:200 Олег Брячак: Доверие граждан к избирательной системе очень сильно подорвано 29.10.2025, 16:150 Продолжается ремонт псковских дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»
29.10.2025, 16:130 Самокатчика сбили на пешеходном переходе напротив ГАИ в Пскове 29.10.2025, 16:060 Полномочия по использованию псковских объектов культурного наследия закрепят за профильным министерством 29.10.2025, 16:000 Игорь Сопов: После избирательной кампании ни у одной из партий не возникло вопросов 29.10.2025, 15:500 Юные ИТ-специалисты выиграли приз в 800 тысяч рублей в рамках новосибирского хакатона
29.10.2025, 15:400 Зону охраны культурного наследия могут сделать возле дома №118 на улице Советской в Пскове 29.10.2025, 15:340 В Великих Луках модернизируют ключевую линию электроснабжения 29.10.2025, 15:310 Псковский суд взыскал 8 000 рублей за моральный вред с СНТ 29.10.2025, 15:270 Доплаты к пенсиям глав муниципалитетов одобрил законодательный комитет Собрания 
29.10.2025, 15:220 «У Петровича»: Кирпич vs Газобетон. Кто защитит псковский дом? 29.10.2025, 15:160 Псковским работникам аппарата мирового судьи могут разрешить замещать должности, не связанные с госслужбой 29.10.2025, 15:110 Добровольцы из Пскова собрали 150 мешков листвы в Изборской крепости 29.10.2025, 15:100 Звание «Край партизанской славы» хотят передавать от района к округу в Псковской области
29.10.2025, 14:471 «Армрестлинг»: Олег Брячак vs Игорь Сопов. ВИДЕО 29.10.2025, 14:400 Процесс изготовления блокнотов из вторсырья описали псковичам 29.10.2025, 14:261 Комплекты волейбольной формы передал Юрий Сорокин в спортшколу «Бригантина» 29.10.2025, 14:200 Новую госпрограмму для молодёжи обсудили в Псковском областном Собрании
29.10.2025, 14:080 Этнографический диктант как «дверь в избу»: в Пскове рассказали о семейном формате и росте статуса акции 29.10.2025, 14:040 Атмосфера праздника в стиле Азии! 29.10.2025, 13:490 Два автомобиля столкнулись на перекрестке Ленинградского и Крестовского шоссе в Пскове 29.10.2025, 13:450 Псковские депутаты поддержали новый критерий оценки объектов культурного наследия
29.10.2025, 13:360 «Писал школы Вел. Лук учитель рисования…»: в «Михайловском» представляют портрет Пушкина с ромашками в петлице 29.10.2025, 13:350 В Пскове презентовали X Этнографический диктант: от музейных фондов до студенческих экспедиций 29.10.2025, 13:270 Псковичей приглашают на ансамблевый концерт «От барокко до модернизма» 3 ноября 29.10.2025, 13:230 РЖД убрали автоматическую галочку покупки постельного белья в плацкарт
29.10.2025, 13:180 Сопровождать программу «Земский тренер» появлением ФОКОТов призвали псковские депутаты 29.10.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Армрестлинг»: Олег Брячак vs Игорь Сопов 29.10.2025, 13:010 Увеличение стоимости патента для мигрантов почти до 10 тысяч рублей поддержал соцкомитет Собрания 29.10.2025, 12:480 С охранной организации «Довмонт» в Пскове взыскали почти 220 тысяч рублей за ДТП
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru