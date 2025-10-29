Спорт

Городской турнир по самбо пройдет в псковских Писковичах 1 ноября

Городской турнир по самбо среди юношей и девушек 2011-2013 годов рождения состоится в деревне Писковичи Псковского района 1 ноября в 11:00, сообщил Псковской Ленте Новостей тренер по самбо спортивной школы «Бригантина» Сергей Кузнецов.

Турнир будет проходить в спортивно-оздоровительном комплексе, находящемся на улице Волкова, 20.

На мероприятии ожидается участие около 120-140 спортсменов. Турнир станет возможностью для начинающих борцов показать свои навыки и получить опыт.

Участники будут бороться за кубки, медали и грамоты. Призы вручат первым трём местам.

Ранее сообщалось, что 1-2 ноября в спортивном комплексе «Олимп» в деревне Борисовичи Псковского района на улице Балтийской пройдут первенство и чемпионат Псковской области по самбо.