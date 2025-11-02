Спорт

В массовом катании на коньках в Пскове приняли участие порядка 100 человек

Утром 4 ноября, в День народного единства, более 100 человек заполнили каток Ледового дворца Пскова (Балтийская, 11), приняв участие в массовом катании на коньках. Это было настоящее единение на льду, собравшее вместе любителей активного отдыха, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Константин Красильников / ПЛН

Лед был полон смеха, энергии и легкого скольжения. От мала до велика — каждый нашел себе занятие по душе, будь то уверенное катание или первые робкие шаги, подарив всем потрясающий старт в этот праздничный день.

Особую радость вызвал бесплатный вход и прокат коньков, что позволило присоединиться к празднику спорта и движения всем желающим, подчеркнув дух народного единства.

Смотрите также Молодежь Пскова приглашают на бесплатное утреннее катание на коньках

Напомним, День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот государственный праздник установлен в честь важного события в российской истории — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери.