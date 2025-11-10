Спорт

Соревнования по фигурному катанию состоятся 15-16 ноября в псковском Ледовом дворце

Региональные соревнования по фигурному катанию на коньках «Осенние встречи» ​состоятся 15-16 ноября в Ледовом дворце Пскова, сообщил Псковской Ленте Новостей президент Псковской областной федерации фигурного катания на коньках Максим Крупко.

Мероприятие продлится до 17:00 в первый день, а во второй день — с 9:45 примерно до 14:00.

В фестивале по фигурному катанию на коньках среди детей примут участие спортсмены в возрасте от 4 до 17 лет. Всего ожидается около 100 участников. Точного числа пока нет, так как заявки еще принимаются.

Условия участия включают принадлежность к школе фигурного катания, которая заявляет своих спортсменов на соревнования.

Каждый участник получит памятный подарок. Победители и призеры, а также тренеры, подготовившие победителей по конкретному виду, будут награждены кубками и медалями. Тренер, подготовивший победителя, получит памятную грамоту.

Эти соревнования, по словам Максима Крупко, служат для практики, получения опыта выполнения норм и требований. Сборную команду от региона для всероссийских соревнований, которая формируется по итогам первенств региона, планируют собрать в декабре.