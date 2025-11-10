Спорт

В региональном этапе спартакиады «Твой выбор» победила команда Дедовичского округа

В Псковской области завершился региональный этап спартакиады по мини-футболу «Твой выбор». В соревнованиях принимали участие школьники в возрасте от 14 до 17 лет из разных муниципалитетов региона. Мероприятие прошло при поддержке правительства Псковской области и регионального управления МВД России, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве.

Фотографии: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В результате спортивной борьбы почетное третье место заняли школьники Пыталовского муниципального округа. «Серебро» — у ребят из Псковского муниципального округа. Победителями стала команда Дедовичского муниципального округа, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кроме того, кубком «Лучший футболист» был награжден Андрей Рогов из Дедовичского муниципального округа.

Участников турнира поздравили министр образования Псковской области Сергей Николаев и заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) регионального УМВД полковник полиции Леонид Бураковский.

Особые слова поддержки и пожелания удачи адресовала участникам турнира уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

«Спартакиада помогает привлечь молодежь к занятию спортом, объединяет их, дает возможность попробовать свои силы, продемонстрировать характер, целеустремленность и волю к победе», — отметили организаторы мероприятия.

В подготовке состязаний приняли участие комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Псковской области, региональные комитеты по спорту и образованию.