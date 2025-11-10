Спорт

В Великих Луках впервые отметят День воздухоплавателя

В Великих Луках впервые состоится масштабный праздник — День воздухоплавателя, его отметят 15 ноября в городском Доме культуры имени Ленина, сообщило учреждение культуры на своем официальном сайте.

Начало в 14:00.

Гостей ждут выставки, тематические фотозоны, воздушные мастер-классы и возможность пообщаться с воздухоплавателями.

В 16:00 стартует концерт, в ходе которого подведут итоги воздухоплавательного сезона 2025 года. Вечер завершится выступлениями городских творческих коллективов.

Напомним, Великие Луки называют столицей воздухоплавания. Ежегодная Международная встреча воздухоплавателей в городе на Ловати — одно из важнейших событий в спортивном календаре России. За годы проведения мероприятия его посетили сотни спортсменов и гостей из разных городов и стран. Каждое лето на протяжении почти 30 лет в небо над городом поднимаются десятки разноцветных воздушных шаров, которые давно стали визитной карточкой южной столицы региона.