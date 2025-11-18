Региональные соревнования «Всей семьей» пройдут в Пскове 20 декабря

Региональные соревнования среди семейных команд «Всей семьей» пройдут в Псковской области в декабре, сообщили в группе в сети «ВКонтакте» «Центр спортивной подготовки».
Фото: группа в сети «ВКонтакте» «Центр спортивной подготовки»
Соревнования состоятся в два этапа: муниципальный этап пройдёт 10-15 декабря, а региональный этап организуют 20 декабря в Пскове. Начало запланировано на 11:00, приезд участников — к 10:30.
От каждого муниципалитета соревнуется одна семья, а от города Пскова — две семьи, победившие в муниципальных соревнованиях. Для участия необходимы паспорта родителей, свидетельство о рождении ребёнка и медицинская справка с указанием установленной группы здоровья (I или II группа).
Программа включает несколько конкурсов:
Заявки на участие принимаются до 15 декабря по электронному адресу: fsm@csppskov.ru, а также по телефону: 8(8112)-20-10-57 (доб. 13).