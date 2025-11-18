Спорт

Региональные соревнования «Всей семьей» пройдут в Пскове 20 декабря

Региональные соревнования среди семейных команд «Всей семьей» пройдут в Псковской области в декабре, сообщили в группе в сети «ВКонтакте» «Центр спортивной подготовки».

Фото: группа в сети «ВКонтакте» «Центр спортивной подготовки»

Соревнования состоятся в два этапа: муниципальный этап пройдёт 10-15 декабря, а региональный этап организуют 20 декабря в Пскове. Начало запланировано на 11:00, приезд участников — к 10:30.

К участию допускаются семейные команды из трёх человек: папа, мама и ребёнок в возрасте от девяти до десяти лет.

От каждого муниципалитета соревнуется одна семья, а от города Пскова — две семьи, победившие в муниципальных соревнованиях. Для участия необходимы паспорта родителей, свидетельство о рождении ребёнка и медицинская справка с указанием установленной группы здоровья (I или II группа).

Программа включает несколько конкурсов:

Эстафета «Челночок»: команды выполняют челночный бег 3 по 10 метров;

«Паучок»: участники передвигаются спиной вперёд из положения сидя до фишки и обратно;

Комбинированная эстафета: включает ведение футбольного мяча, бег с теннисной ракеткой и мячом, а также бег через скакалку;

Баскетбол: ребёнок и мама ведут мяч до фишки, а папа, приняв эстафету, ведёт мяч до кольца и выполняет бросок;

Прыжок в длину с места: вся семья выполняет прыжки по очереди, результат определяется по общей длине прыжков;

Наклон вперёд с прямыми ногами: каждый член семьи по очереди выполняет наклон на гимнастической скамье, результат команды суммируется;

Скиппинг: два участника вращают скакалку, а третий прыгает, засчитывается количество прыжков за 30 секунд.

Заявки на участие принимаются до 15 декабря по электронному адресу: fsm@csppskov.ru, а также по телефону: 8(8112)-20-10-57 (доб. 13).