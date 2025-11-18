Музей спорта Псковского края становится финалистом всероссийского конкурса третий год подряд

Музей спорта Псковского края третий год подряд становится финалистом всероссийского конкурса спортивных музеев, сообщил музей в своей группе сети «ВКонтакте».
Изображения здесь и далее: группа сети «ВКонтакте» «Музей спорта Псковского края»
Подведены итоги отборочных этапов конкурса «История студенческого спорта» текущего года по пяти номинациям. В номинации «За лучшую популяризацию музейной деятельности» экспертная комиссия выбрала Музей спорта и олимпийского движения Псковского края для участия в финале.
Защита презентаций финалистов пройдет 21 ноября, после чего определят победителей и призёров всероссийского конкурса.
В 2024 году Музей спорта Псковского края занял первое место в номинации «Лучшее просветительское мероприятие», а в 2023 году получил второе место в номинации «Лучшая экспозиция по истории студенческого спорта».
Организаторами конкурса являются министерство спорта РФ, Государственный музей спорта РФ, Российский спортивный студенческий союз и другие.