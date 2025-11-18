Спорт

Первенство по боксу памяти Героя России Дениса Дементьева объединило около 100 спортсменов в Пскове

Открытое первенство по боксу памяти Героя России Дениса Дементьева на призы областного отделения всероссийской общественной организации «Боевое братство» прошло в Пскове 22 ноября на территории спортивного комплекса 76-й дивизии ВДВ. Главным судьей соревнований выступил председатель Федерации бокса Пскова, директор спортивной школы «Лидер» Вячеслав Ярулин, сообщили в пресс-службе клуба спортивных единоборств «Отечество — Псковская область».

Фото здесь и далее: Клуб спортивных единоборств «Отечество — Псковская область»

Соревнования объединили около 100 спортсменов — это юноши и девушки в возрасте от 10 до 16 лет из Пскова, Печор, Острова, Плюссы, Палкино. Во время торжественной церемонии открытия участников турнира приветствовали почетные гости.

Свои слова напутствия адресовал юным боксерам заслуженный тренер России по боксу Владимир Ивасенко, под чьим руководством тренировался Денис Дементьев.

«Дорогие ребята, поздравляю вас с началом этих соревнований, пускай эти соревнования станут для вас родной точкой для участия на большом ринге. Денис был очень трудолюбивым парнем, хорошим и преданным товарищем, мастером спорта в России. Долго шёл к этому. Мы с ним проработали очень много лет. Он был всегда в составе сборной команды, являлся неоднократным чемпионом Воздушно-десантных войск России, различных турниров. Ну и самое главное, он был преданным. Преданным ребятам, преданным службе. И это всё проявилось у линии фронта. Поэтому я хочу, чтобы вы унаследовали всё самое лучшее. А ваша задача сейчас — очень любезно и красиво относиться к своим родителям, почитать и уважать старших и очень хорошо учиться в школе или в техникуме, в институте. Для того чтобы стать хорошим профессионалом, надо с полной отдачей работать. И вообще, есть поговорка, что молодость для того, чтобы обеспечить старость. И мне бы хотелось, чтобы вот с малых лет вы это делали хорошо. Так желаю вам крепкого здоровья, личного благополучия, успеха в труде и в спорте», - обратился к собравшимся Владимир Ивасенко.

Участников турнира, тренерский состав и судейскую коллегию приветствовал врио командира 76-й десантно-штурмовой дивизии Юрий Голубович. Он пожелал успехов спортсменам и поблагодарил родителей юных боксеров.

«Спасибо за ваших детей, за то, что вы растите настоящих, будущих спортсменов и защитников нашей родины! Желаю вам успехов. Пусть победит сильнейший. Уважаемые судьи, вам – беспристрастного судейства», – сказал он.

Приветственный адрес от Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» зачитал руководитель Псковского отделения этой организации Александр Кривотулов.

«Приветствуем участников ежегодного открытого первенства по боксу, посвященного памяти героя Российской Федерации, гвардии лейтенанта Дементьева Дениса Геннадьевича. Бокс — прекрасный и мужественный вид спорта. Это благородство, уважение к сопернику, единение мысли и тела, преодоление и познание самого себя, своих возможностей, силы своего духа. Убеждён! Высокий дух спортивного сотрудничества, поддержка болельщиков, вера в свои силы поможет спортсменам сделать уверенный шаг в совершенствовании своего мастерства. Уверен, что болельщики внесут свой эмоциональный вклад в атмосферу товарищеской встречи, отдавая должное талантам и мужеству боксёров на ринге. Желаю организаторам и всем участникам встречи крепкого здоровья, благополучия, честной, открытой, бескомпромиссной борьбы и, конечно, успехов», – сказано в тексте обращения.

От себя лично и Псковского отделения «Боевого братства» Александр Кривотулов всем спортсменам пожелал здоровья, удачи, спортивного мастерства, а зрителям – хороших боёв.

Региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Выбор сильных», председатель региональной федерации дзюдо, чемпион мира по самбо среди студентов, двукратный обладатель кубка Европы в составе клуба дзюдо «Явара-Нева» (Санкт-Петербург), президент филиала РСБИ по Псковской области, руководитель клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» Владимир Владимиров подчеркнул, что сегодня все собрались не просто на спортивном мероприятии, а чтобы почтить память настоящего героя нашего времени – Дениса Дементьева, уроженца Пскова.

«Денис Дементьев был не только отважным командиром-десантником, но и выдающимся спортсменом. Мастер спорта по боксу, трижды чемпион ВДВ — он показал, что спорт и служба Родине неразрывно связаны. Его жизненный путь — это пример того, как спортивная закалка формирует характер настоящего защитника Отечества. Денис геройски погиб, выводя своих товарищей из окружения. Звание Героя России, присвоенное ему посмертно, — это признание его беззаветного мужества и верности воинскому долгу. Видя сегодня на ринге такое большое количество юных спортсменов, я понимаю — память о герое жива. Каждый удар, каждое движение на ринге — это не просто техника бокса, это воспитание характера, силы духа, готовности преодолевать трудности. Бокс учит нас дисциплине и самоконтролю, уважению к сопернику, стойкости в трудную минуту, честной борьбе за победу. Дорогие юные боксеры! Помните — сегодня вы боретесь не только за кубки и дипломы. Вы продолжаете традиции мужества и чести, которые олицетворял Денис Дементьев. Каждый из вас может стать не только чемпионом ринга, но и чемпионом жизни. Пусть этот турнир станет для вас школой характера, а память о герое — путеводной звездой в спорте и в жизни. Желаю всем честной борьбы, ярких побед и новых спортивных высот! Пусть имя Героя России Дениса Дементьева вдохновляет новые поколения псковичей на служение Родине и достижение спортивных вершин», – отметил Владимир Владимиров.

Юные боксеры провели бои в парах, которые были сформированы заранее с разбивкой на весовые категории. Победители получили кубки, медали и дипломы.

Как отметил главный судья соревнований Вячеслав Ярулин, турнир направлен на популяризацию бокса среди молодежи, развитие связей между спортивными клубами, воспитание патриотизма у школьников.

«Этот турнир проводится уже в третий раз совместно с организацией «Боевое братство», спортивным клубом «Отечество», школой бокса «Лидер» и при поддержке 76-й дивизии ВДВ. Турнир памяти Дениса Дементьева проводим, во-первых, из патриотических соображений, чтобы дети наши, маленькие спортсмены смотрели, знали наших героев в лицо. Во-вторых, Денис занимался очень много лет боксом, показывал хорошие результаты, выполнил мастера спорта России по боксу, он всегда пользовался и уважением, и среди друзей, и среди тренерского состава. Этот турнир мы проводим для тех, в основном, кто мало выезжает на соревнования. То есть не основные боксеры принимают участие, а те, кому надо набираться опыта, боев, чтобы выполнить разряды и попасть в сборную команду области по боксу», – сказал Вячеслав Ярулин.

Напомним, Денис Дементьев — уроженец Пскова, командир парашютно-десантного взвода одного из подразделений псковского соединения ВДВ, участник специальной военной операции. Принимал участие в боях на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской области. Смертельное ранение получил при выходе со своим подразделением из окружения. Награжден орденом Мужества, звание Героя России присвоено указом президента РФ посмертно. Денис Дементьев активно занимался боксом, имел звание мастера спорта, трижды становился чемпионом ВДВ по боксу, побеждал в других турнирах. Его имя носит спортивный зал клуба «Отечество – Псковская область», который был торжественно открыт в 2024 году.