Спорт

Победителей регионального этапа «Виват, офицеры!» определили в Пскове

Преподаватель Псковского филиала университета ФСИН России Максим Иванов победил в региональном этапе всероссийского конкурса «Виват, офицеры!», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН

Конкурс прошел среди сотрудников Псковского филиала университета и УФСИН России по Псковской области, которые не старше 35 лет и имеют стаж службы не менее трех лет.

Участники состязались в различных испытаниях: соревнования по стрельбе из пистолета Макарова, выполнение строевых приемов, тестирование, челночный бег, подтягивание на перекладине, боевые приемы борьбы, творческие задания.

Судейская коллегия, возглавляемая заместителем начальника УФСИН России по Псковской области Дмитрием Алексеевым, определила победителя. Максим Иванов стал лучшим по итогам всех этапов конкурса.

Второе место занял командир взвода учебно-строевых подразделений Владислав Леонов.

Почетное третье место досталось инженеру отделения инженерно-технического обеспечения, связи, информатизации и вооружения Илье Козлову.

Также в УФСИН России по Псковской области определили победителя и призеров конкурса среди офицеров, которые получили дипломы различных степеней.