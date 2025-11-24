Спорт

В Великих Луках завершился Кубок города по баскетболу среди мужских команд

В Великих Луках завершился Кубок города по баскетболу среди мужских команд, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото здесь и далее: Администрация Великих Лук

В финале команды продемонстрировали зрелищную игру, отметили в администрации. Места распределились следующим образом: первое место занял баскетбольный клуб «Регион 60»; второе – Великолукская государственная академия физической культуры и спорта; третье – «Спартак».

Федерация баскетбола города Великие Луки выразила благодарность комитету по физической культуре и спорту администрации города за помощь в организации и проведении Кубка.