Одиннадцатая областная зимняя спартакиада среди детей-инвалидов прошла в Пушкинских Горах

Одиннадцатая областная зимняя спартакиада среди детей-инвалидов прошла в посёлке Пушкинские Горы 10-11 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.
Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области
В соревнованиях приняли участие шесть команд, всего более 35 участников.
Программа спартакиады включала командные виды спорта — настольный теннис и шашки, а также личные соревнования: силовая подготовка (поднимание туловища из положения лёжа на спине для юношей и наклон вперёд сидя на полу для девушек), дартс и игру «Бочче».
Победители по шашкам:
Призёры по настольному теннису:
По итогам всех соревнований Кубок и первое место получила команда ЦСО №1 СКОШ №1,2, Псков. Второе место заняла команда ЦСО №1 СКОШ №5, третье — команда ЦСО №2, Пыталово.
Организаторы наградили всех участников подарками.
Протоколы соревнований опубликуют в ближайшее время.