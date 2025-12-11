Спорт

Одиннадцатая областная зимняя спартакиада среди детей-инвалидов прошла в Пушкинских Горах

Одиннадцатая областная зимняя спартакиада среди детей-инвалидов прошла в посёлке Пушкинские Горы 10-11 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области

В соревнованиях приняли участие шесть команд, всего более 35 участников.

Программа спартакиады включала командные виды спорта — настольный теннис и шашки, а также личные соревнования: силовая подготовка (поднимание туловища из положения лёжа на спине для юношей и наклон вперёд сидя на полу для девушек), дартс и игру «Бочче».

Победители по шашкам:

1 место — команда центра социального обслуживания №2 из города Пыталово;

2 место — команда спортивной школы олимпийского резерва «Надежда» из Пскова;

3 место — команда центра специального образования №1, структурного подразделения специальной (коррекционной) общеобразовательной школы №5 города Пскова.

Призёры по настольному теннису:

1 место — команда центра социального обслуживания №2 из города Пыталово;

2 место — команда центра специального образования №1, структурного подразделения специальной (коррекционной) общеобразовательной школы №5 города Пскова;

3 место — команда центра специального образования №1, структурного подразделения специальной (коррекционной) общеобразовательной школы №1 и 2 Пскова.

По итогам всех соревнований Кубок и первое место получила команда ЦСО №1 СКОШ №1,2, Псков. Второе место заняла команда ЦСО №1 СКОШ №5, третье — команда ЦСО №2, Пыталово.

Организаторы наградили всех участников подарками.

Протоколы соревнований опубликуют в ближайшее время.