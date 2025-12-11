​Псков примет всероссийский турнир по греко-римской борьбе

XIV Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвящённый дню воинской славы, пройдёт в Пскове с 13 по 15 декабря, сообщил Псковской Ленте Новостей тренер-преподаватель по греко-римской борьбе Иван Яковенко.
Мероприятие состоится в универсальном спортивном комплексе «Олимп» по адресу: Псковский район, деревня Борисовичи, улица Балтийская, дом 11А. Участвовать будут спортсмены 2007 года рождения и старше, имеющие разряд не ниже кандидата в мастера спорта. Они поборются за награды в десяти весовых категориях.
Первое место на этом турнире даёт право на выполнение звания мастера спорта России.
Точное количество участников станет известно после взвешивания, которое состоится накануне турнира.
Победители и призёры получат медали за первое, второе и третье места. Также предусмотрены кубки и грамоты.
Греко-римская борьба - европейский вид единоборства, в котором спортсмен должен с помощью определённого арсенала технических действий вывести соперника из равновесия и прижать лопатками к ковру.