Спорт

​Псков примет всероссийский турнир по греко-римской борьбе

XIV Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвящённый дню воинской славы, пройдёт в Пскове с 13 по 15 декабря​, сообщил Псковской Ленте Новостей тренер-преподаватель по греко-римской борьбе Иван Яковенко.

Мероприятие состоится в универсальном спортивном комплексе «Олимп» по адресу: Псковский район, деревня Борисовичи, улица Балтийская, дом ​11А. Участвовать будут спортсмены 2007 года рождения и старше, имеющие разряд не ниже кандидата в мастера спорта. Они поборются за награды в десяти весовых категориях.

Первое место на этом турнире даёт право на выполнение звания мастера спорта России.

​Точное количество участников станет известно после взвешивания, которое состоится накануне турнира.

​Победители и призёры получат медали за первое, второе и третье места. ​Также предусмотрены кубки и грамоты.

Греко-римская борьба - европейский вид единоборства, в котором спортсмен должен с помощью определённого арсенала технических действий вывести соперника из равновесия и прижать лопатками к ковру.