XXII Псковская регата вошла план‑календарь Всероссийской федерации парусного спорта

XXII Псковскую парусную регату включили в официальный план‑календарь Всероссийской федерации парусного спорта, а также в Единый календарный план Министерства спорта РФ на 2026 год, сообщили в Telegram-канале «Псковская парусная регата».
Фото: «Псковская парусная регата» / Telegram-канал
С 9 по 14 июня 2026 года запланированы соревнования:
Класс «Оптимист» включён в Положение о XXII Псковской парусной регате. Вопрос о включении в ЕКП Минспорта решает директор АНО «Псковская парусная регата» Алексей Груненышев.