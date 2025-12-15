Спорт

XXII Псковская регата вошла план‑календарь Всероссийской федерации парусного спорта

XXII Псковскую парусную регату включили в официальный план‑календарь Всероссийской федерации парусного спорта, а также в Единый календарный план Министерства спорта РФ на 2026 год, сообщили в Telegram-канале «Псковская парусная регата».

Фото: «Псковская парусная регата» / Telegram-канал

С 9 по 14 июня 2026 года запланированы соревнования:

3-й этап Кубка России в классе яхт «Микро» (ЕКП Минспорта).

1-й этап Кубка России в классе яхт «Летучий голландец» (ЕКП Минспорта).

Межрегиональное соревнование в классе яхт «Звёздный».

Межрегиональное соревнование «Ганзейская Псковская парусная регата» в классах яхт «Луч», «Луч Мини», «Луч Радиал», «Ракета 270», «Зум 8» (ЕКП Минспорта).

Класс «Оптимист» включён в Положение о XXII Псковской парусной регате. Вопрос о включении в ЕКП Минспорта решает директор АНО «Псковская парусная регата» Алексей Груненышев.