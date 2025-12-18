В псковской студии шахмат и таврелей состоялся праздничный городской турнир

Сегодня, 21 декабря, в Студии шахмат и таврелей состоялся праздничный городской турнир приуроченный к международному Дню Таврелей. Юные псковские спортсмены определяли лучших, по системе 7 туров с контролем 8+5, сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации таврелей Псковской области.
Фотографии: Федерация таврелей Псковской области
От турнира к турнира борьба становится все интереснее, так как ребята играют свои наработки и изобретательно проводят партии.
Итоги:
В зачете 2014 года рождения и моложе лучшие результаты показали:
Таблицу турнира можно посмотреть здесь.