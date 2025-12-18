Спорт

В псковской студии шахмат и таврелей состоялся праздничный городской турнир

Сегодня, 21 декабря, в Студии шахмат и таврелей состоялся праздничный городской турнир приуроченный к международному Дню Таврелей. Юные псковские спортсмены определяли лучших, по системе 7 туров с контролем 8+5, сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации таврелей Псковской области.

Фотографии: Федерация таврелей Псковской области

От турнира к турнира борьба становится все интереснее, так как ребята играют свои наработки и изобретательно проводят партии.

Итоги:

Павел Васильев - 6,5 очков из 7

Никита Виноградов - 5 очков из 7

Милана Чеджоева - 4,5 очка из 7.

В зачете 2014 года рождения и моложе лучшие результаты показали:

Дмитрий Шерешков - 4 очка из 7

Игорь Наумов - 4 очка из 7

Логачёв Елисей - 4 очка из 7

Таблицу турнира можно посмотреть здесь.