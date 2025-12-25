Перспективы строительства манежа в Пскове описал Сергей Бухаров

О перспективах строительства спортивных объектов в Пскове рассказал председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова Сергей Бухаров в программе «Обратный отсчёт», вышедшей на волнах радио ПЛН FM. Он акцентировал внимание на планах по возведению манежа, второй ледовой арены и завершении второй очереди стадиона «Машиностроитель».

Сергей Бухаров отметил, что вопрос появления манежа в Пскове - задача «не одного года». «В этом году мы обсуждали это в том числе с правительством региона, приоритеты в ближайшей перспективе строительства. Есть варианты мест, где может появиться такой объект. Вариантов много, конкретизировать не можем», - рассказал он.

Однако гость студии подчеркнул, что одним из перспективных вариантов является стадион «Электрон». «Там имеется довольно-таки много свободного места и развитая инфраструктура: школа, площадка, построенная по проекту «Газпром-детям», дорога, освещение. Место презентабельное, которое город рассматривает в приоритете», - уточнил Сергей Бухаров. По его словам, эта локация рассматривается в будущем для строительства манежа или физкультурно-оздоровительного комплекса.

Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова также сообщил, что комитет использует интерактивную карту спортивных объектов для определения районов, где не хватает инфраструктуры, часто затрагивая район Запсковье и Кресты. «Конечно, хочется, чтобы максимально объекты располагались, так скажем, грамотно по территории города Пскова для доступности граждан», - сказал гость студии.

Сергей Бухаров обратил внимание, что строительство манежа — это дорогостоящий проект, требующий сотен миллионов рублей.

«Если манеж одобрят хотя бы с одним полем, это станет большим шагом для города. Хотя суммы значительные, я думаю, нам по силам совместно с правительством области, Российским футбольным союзом и министерством спорта России реализовать общегородскую мечту — появление манежа. Это важно не только для футболистов, но и для легкой атлетики, которой также можно будет заниматься в крытом помещении. Появление манежа станет мощным толчком для развития футбола в городе. Сейчас мы делаем этот проект приоритетом, подключаем все ресурсы и надеемся, что в ближайшее время все-таки появится такой спортивный объект», - поделился председатель комитета по физической культуре.

Он также подчеркнул: «Если мы реализуем подготовку проектно-сметной документации хотя бы в 2026 году, это уже будет большим достижением».

Гость студии рассказал, что после появления первого Ледового дворца в 2011 году возросло число детей, занимающихся хоккеем и фигурным катанием. Он отметил, что, хотя желание иметь второй Ледовый дворец существует, в приоритете пока находятся другие объекты, такие как футбольный манеж и лыжероллерная трасса. Тем не менее Сергей Бухаров сообщил: «В течение последнего года участились просьбы и пожелания от жителей города о появлении второй ледовой арены. Это касается не только развития профессионального спорта — хоккея, фигурного катания, — но и возможности для простых горожан покататься на коньках и провести время с семьёй. Важна также доступность таких объектов. Поэтому я считаю, что в ближайшей перспективе этот вопрос будет подниматься не один раз. Реализация данного проекта, уверен, дала бы новый импульс развитию зимних видов спорта».

Гость студии подчеркнул: «Ледовый дворец — один из самых дорогостоящих по содержанию объектов, поэтому этот момент тоже нужно учитывать. Построим — введём в эксплуатацию, а потом будем максимально стараться его содержать, искать достаточно большие деньги. Всё опять упирается в коммерческую составляющую. Не хотелось бы, чтобы это стало проблемой».

Он добавил: «Хотелось бы обеспечить максимальную доступность этих объектов для граждан. Поэтому последние введённые нами объекты стараемся максимально социально ориентировать».

Напомним, что реконструкция второй очереди стадиона «Машиностроитель» не была доведена до конца. Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова рассказал, что цифры стоимости уже изменились. Сергей Бухаров уточнил: «Вопрос второй очереди поднимался в этом году, запрашивалась дополнительная документация и актуализация информации. Мы не стоим на месте».

Гость студии заявил, что стоимость реконструкции изменилась, и цифры, озвученные пять лет назад, уже неактуальны. ​Сейчас ориентировочная сумма может составлять около полумиллиарда рублей. ​Точные финансовые детали пока не обсуждались.

Сергей Бухаров пояснил, что в рамках второй очереди изначально планировалось строительство запасного футбольного поля, которое уже функционирует на стадионе «Машиностроитель» благодаря усилиям городских властей и администрации стадиона. ​Он подчеркнул, что хотя запасное поле уже построено и пользуется популярностью, особенно у детей, полное завершение второй очереди может иметь видоизмененные планы.

«Ключевым элементом второй очереди остается строительство крытого спортивного зала, предназначенного, в том числе, для художественной гимнастики», - сказал гость студии​. ​Он объяснил, что этот вид спорта массовый и в настоящее время спортсмены вынуждены арендовать помещения. ​Строительство такого зала является одним из приоритетов, акцентировал Сергей Бухаров.

​По его словам, городская администрация не только полагается на завершение второй очереди стадиона, но и разрабатывает проектно-сметную документацию по физкультурно-оздоровительному комплексу. ​После подготовки документов будут рассматриваться варианты привлечения федеральных средств для реализации этого проекта. ​«Надеюсь, что при поддержке областных властей проект будет до конца реализован в ближайшие годы», - сказал Сергей Бухаров.