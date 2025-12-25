Сергей Бухаров: Мы открыты для диалога и готовы поддержать новые виды спорта

Псков активно развивает как традиционные, так и новые виды спорта, а также ожидает предложений по хоккею на траве.​ ​Об этом сообщил председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Сергей Бухаров в программе «Обратный отсчет», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

​Сергей Бухаров отметил, что гребной спорт, в том числе такие дисциплины, как академическая гребля и гребля на байдарках и каноэ, активно развивается.

По его словам, добавляются новые дисциплины, такие как прибрежная гребля. ​«Прибрежная гребля, как морская дисциплина, имеет свои особенности. Спортсмены выезжают на моря и заливы, а старт происходит с пляжа. В отличие от академической гребли, проходящей в основном на реках и каналах, прибрежная гребля представляет собой морской вариант этого вида спорта, особенно приятный», - рассказал гость студии.

Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова подчеркнул, что в этом виде спорта псковские спортсмены показывают высокие результаты на всероссийских соревнованиях. ​Сергей Бухаров также добавил, что по линии областных властей приобретена лодка для спортсменов.

«У нас также развивается разновидность гребли, связанная с «лодками-драконами». Ребята активно занимаются общественной деятельностью, пишут и выигрывают гранты, благодаря чему приобретают инвентарь, и мы их поддерживаем. Это важная составляющая гребного спорта. Приятно видеть, что вовлекают детей. Мы предоставляем место для занятий на гребной базе «Ника», нашей школы. Это активные общественные деятели, которые помогают нам в проведении различных мероприятий, делая их яркими и запоминающимися, с красивыми лодками и головой дракона по реке Великая», - поделился Сергей Бухаров.

Он рассказал, что ежегодно в календарь городского спорткомитета добавляются мероприятия по новым видам спорта. ​

Впервые в этом году появились мероприятия по практической стрельбе. ​Федерация пилонного спорта также активно развивается, и ее городские мероприятия вошли в календарь. ​Возродилась федерация армрестлинга, которая получила аккредитацию и провела городские мероприятия. ​

«Мы не ограничиваемся только традиционными видами спорта. Мы внимательно следим за развитием различных спортивных направлений. Некоторые спортсмены сами обращаются к нам, а кого-то мы замечаем и предлагаем сотрудничество, чтобы увидеть, как они будут развиваться. У нас есть перспектива развития новых видов спорта. В настоящее время мы активно обсуждаем различные дисциплины фиджитал-спорта», - отметил Сергей Бухаров.

Он заверил, что комитет открыт для диалога и готов поддержать новые виды спорта. ​Например, сейчас прорабатывается вопрос об открытии отделений или групп по парусному спорту для детей на базе муниципального учреждения, поскольку есть много желающих им заниматься и имеется необходимая инфраструктура.

​Гость студии упомянул, что если с инициативой по развитию хоккея на траве обратятся в городской комитет, он готов рассмотреть проведение мероприятий и предоставить площадки. ​