Сергей Бухаров: Мы открыты для диалога и готовы поддержать новые виды спорта

Псков активно развивает как традиционные, так и новые виды спорта, а также ожидает предложений по хоккею на траве. Об этом сообщил председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Сергей Бухаров в программе «Обратный отсчет», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Сергей Бухаров отметил, что гребной спорт, в том числе такие дисциплины, как академическая гребля и гребля на байдарках и каноэ, активно развивается.
По его словам, добавляются новые дисциплины, такие как прибрежная гребля. «Прибрежная гребля, как морская дисциплина, имеет свои особенности. Спортсмены выезжают на моря и заливы, а старт происходит с пляжа. В отличие от академической гребли, проходящей в основном на реках и каналах, прибрежная гребля представляет собой морской вариант этого вида спорта, особенно приятный», - рассказал гость студии.
Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова подчеркнул, что в этом виде спорта псковские спортсмены показывают высокие результаты на всероссийских соревнованиях. Сергей Бухаров также добавил, что по линии областных властей приобретена лодка для спортсменов.
«У нас также развивается разновидность гребли, связанная с «лодками-драконами». Ребята активно занимаются общественной деятельностью, пишут и выигрывают гранты, благодаря чему приобретают инвентарь, и мы их поддерживаем. Это важная составляющая гребного спорта. Приятно видеть, что вовлекают детей. Мы предоставляем место для занятий на гребной базе «Ника», нашей школы. Это активные общественные деятели, которые помогают нам в проведении различных мероприятий, делая их яркими и запоминающимися, с красивыми лодками и головой дракона по реке Великая», - поделился Сергей Бухаров.
Он рассказал, что ежегодно в календарь городского спорткомитета добавляются мероприятия по новым видам спорта.
Впервые в этом году появились мероприятия по практической стрельбе. Федерация пилонного спорта также активно развивается, и ее городские мероприятия вошли в календарь. Возродилась федерация армрестлинга, которая получила аккредитацию и провела городские мероприятия.
«Мы не ограничиваемся только традиционными видами спорта. Мы внимательно следим за развитием различных спортивных направлений. Некоторые спортсмены сами обращаются к нам, а кого-то мы замечаем и предлагаем сотрудничество, чтобы увидеть, как они будут развиваться. У нас есть перспектива развития новых видов спорта. В настоящее время мы активно обсуждаем различные дисциплины фиджитал-спорта», - отметил Сергей Бухаров.
Он заверил, что комитет открыт для диалога и готов поддержать новые виды спорта. Например, сейчас прорабатывается вопрос об открытии отделений или групп по парусному спорту для детей на базе муниципального учреждения, поскольку есть много желающих им заниматься и имеется необходимая инфраструктура.
Гость студии упомянул, что если с инициативой по развитию хоккея на траве обратятся в городской комитет, он готов рассмотреть проведение мероприятий и предоставить площадки.