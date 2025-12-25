Сергей Бухаров рассказал о симбиозе спорта и молодежной политики

В Пскове проводится значительная работа в сфере молодежной политики. Молодежный центр и комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова организуют сотни мероприятий. Об этом рассказал председатель комитета Сергей Бухаров в программе «Обратный отсчет», вышедшей на волнах ПЛН FM (102.6 FM).

«Мы действительно проводим значительный объем работы по молодежной политике в нашем городе. В календаре нашего молодежного центра и комитета можно найти сотни мероприятий. Мы поддерживаем базовые мероприятия и стараемся их развивать, в том числе с помощью грантов», - сообщил гость студии.

Он отметил, что молодежный центр активно работает над подачей заявок на гранты. Сергей Бухаров также добавил: «Нам удается выигрывать значительное количество из них. Мы говорим не просто о сотнях тысяч, а о миллионах рублей, которые можем привлечь через грантовую поддержку. Это очень положительный аспект нашей работы».

Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова рассказал, что в этом году впервые прошла премия главы города «Я волонтер», которая чествовала лучших волонтёров — самых активных и заметных. «Направление волонтерства является приоритетным для нас на территории города», - обозначил Сергей Бухаров.

Гость студии подчеркнул, что задача администрации города состоит в популяризации волонтерского движения. Волонтеры могут быть организаторами, соорганизаторами, помощниками, сценаристами и режиссерами.

По словам Сергея Бухарова, основными направлениями молодежной политики являются патриотическое и духовно-нравственное воспитание. Отдельный блок работы касается антинаркотической деятельности. «Комитет акцентирует внимание на работе с молодежью, вовлекая ее в правильные занятия. Существует симбиоз спорта и молодежной политики», - сказал председатель комитета по физической культуре.

На протяжении нескольких лет реализуется грантовый конкурс «Есть идея», предоставляющий молодежи возможность «проявить себя и реализовать свои инициативы». «Ежегодное финансирование грантового конкурса увеличивается, что позволяет привлекать больше проектов. Некоторые проекты, начавшиеся с этого конкурса, вырастают в общегородские мероприятия», - рассказал Сергей Бухаров.