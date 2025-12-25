Сергей Бухаров: Возрождение профессиональной футбольной команды — мощная мотивация

О развитии футбола и перспективах ФК «Псков» рассказал председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Сергей Бухаров в программе «Обратный отсчёт», вышедшей в эфире радио ПЛН FM.

Гость студии отметил, что футбол традиционно является флагманом и одним из самых массовых и популярных видов спорта в Пскове.

«В городе очень много спортивных секций — как муниципальных и государственных, так и частных, работающих по франшизам. Комитет поддерживает связь со всеми этими организациями», - рассказал Сергей Бухаров. По его словам, на развитии футбола делается особый акцент. «Более пяти тысяч человек в Пскове постоянно вовлечены в футбол, участвуя в различных турнирах, в том числе ветеранских», - уточнил гость студии.

Одной из проблем, как сказал Сергей Бухаров, является нехватка мест для занятий, особенно в зимний период. «Открытие стадиона «Машиностроитель» после реконструкции пять лет назад стало важным событием, но не решило вопрос с зимним периодом. Вопрос появления манежа в Пскове обсуждается уже не первый год, и в этом году его рассмотрели с правительством региона», - пояснил председатель комитета по физической культуре.

Возрождение профессиональной футбольной команды является одной из первоочередных задач. Сергей Бухаров напомнил, что в этом году сменилось руководство областной федерации футбола и футбольного клуба «Псков». «Создание профессиональной команды — это не только вопрос финансирования, но и система подготовки своих футболистов и спортсменов», - отметил он.

Руководство комитета встречается с футбольной общественностью и школами для проработки вариантов общей системы развития футбола в городе. Гость студии считает, что ФК «Псков» является футбольным флагманом, на который следует ориентироваться при формировании спортивных сборных команд. «Задача по формированию сборных команд на базе ФК «Псков» поставлена до конца года. Планируется появление в штате футбольного клуба старших тренеров по конкретным возрастам. Их задача будет формировать сборные команды без учёта принадлежности к определённому клубу. Механизмы компенсации потерь школам, чьи лучшие спортсмены переходят в сборные, также прорабатываются», - рассказал Сергей Бухаров.

Он пояснил, что средства для развития футбола выделяются как городскими, так и областными властями. «Комитет стремится к более точечному расходованию этих средств. Бюджет на содержание профессиональной команды является дорогой историей. Власти готовы увеличить финансирование для появления профессиональной команды, но сначала необходимо проработать все варианты и предложения по всем направлениям. Важно показать развитие детских команд и мотивацию тренеров. После того, как единая система заработает и будет ясна и прозрачна, станет проще говорить о необходимом объёме финансирования», - отметил председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова.

«В 2026 году футбольный клуб «Псков», вероятно, останется в тех же реалиях, что и в 2025 году. Однако на 2027-2028 годы ставятся более конкретные задачи для клуба, например, возможное возвращение во второй дивизион. Эти задачи поставлены новому руководству футбольного клуба», - уточнил Сергей Бухаров.

«Возрождение профессиональной футбольной команды - мощная мотивация для воспитанников и детей города, дающая им возможность играть за свой город и эмблему», - сказал председатель комитета по физической культуре. Сергей Бухаров также отметил, что это визитная карточка и вершина пирамиды развития спорта. «Комитет стремится к появлению и поддержанию этой команды, в том числе и при финансовой поддержке властей города и региона», - заключил гость студии.