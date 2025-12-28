Заключительный новогодний турнир по настольному теннису прошел в Пскове

Последний в этом году новогодний турнир по настольному теннису состоялся в Пскове. В чемпионате приняли участие 40 спортсмена из Пскова, Санкт-Петербурга, Карелии и Великого Новгорода. Об этом сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Юрий Сорокин/ страница «Вконтакте»
В мужском разряде победителями стили:
- Первое место: Даниил Федоров (клуб Nordman)
- Второе место: Петр Федотов (клуб Nordman)
- Третье место: Виталий Филичев
В женском разряде победили:
- Первое место: Кристина Казанцева
- Второе место: Ольга Моргачева
- Третье место: Анастасия Ильина (клуб Nordman)
Результаты парного разряда распределились следующим образом:
- Первое место: Даниил Федоров (клуб Nordman), Кристина Казанцева
- Второе место: Роман Кибко , Егор Ананьев
- Третье место: Петр Федотов (клуб Nordman), Тимофей Кудрявцев
В следующем году первый турнир запланирован на 17 января: в зале кооперативного техникума состоится Первенство Псковской области среди юношей и девушек.