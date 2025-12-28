Спорт

Заключительный новогодний турнир по настольному теннису прошел в Пскове

Последний в этом году новогодний турнир по настольному теннису состоялся в Пскове. В чемпионате приняли участие 40 спортсмена из Пскова, Санкт-Петербурга, Карелии и Великого Новгорода. Об этом сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин/ страница «Вконтакте»

В мужском разряде победителями стили:

  • Первое место: Даниил Федоров (клуб Nordman)
  • Второе место: Петр Федотов (клуб Nordman)
  • Третье место: Виталий Филичев

В женском разряде победили: 

  • Первое место: Кристина Казанцева
  • Второе место: Ольга Моргачева
  • Третье место: Анастасия Ильина (клуб Nordman)

Результаты парного разряда распределились следующим образом:

  • Первое место: Даниил Федоров (клуб Nordman), Кристина Казанцева
  • Второе место: Роман Кибко , Егор Ананьев
  • Третье место: Петр Федотов (клуб Nordman), Тимофей Кудрявцев

В следующем году первый турнир запланирован на 17 января: в зале кооперативного техникума состоится Первенство Псковской области среди юношей и девушек.

Рейтинг@Mail.ru