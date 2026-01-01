«Челси» уволил Энцо Мареску с поста главного тренера

Итальянский специалист Энцо Мареска покинул пост главного тренера лондонского «Челси», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Решение об отставке Марески было принято после того, как в последних семи матчах Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» одержал одну победу при двух поражениях и четырех ничьих.

«Поскольку ключевые задачи в четырех турнирах, включая квалификацию в Лигу чемпионов, еще только предстоит решить, Энцо и клуб считают, что перемены дадут команде наилучший шанс вернуть ход сезона в нужное русло. Мы желаем Энцо успехов в будущем», - говорится в сообщении «Челси».

Имя преемника итальянца не называется, пишет РИА Новости.

Мареске 45 лет. Итальянец возглавлял «Челси» с июня 2024 года, подписав контракт сроком на пять лет с опцией продления еще на один год. Под его руководством лондонский клуб выиграл Лигу конференций, а также клубный чемпионат мира. Ранее специалист работал главным тренером «Лестера», с которым стал победителем Чемпионшипа в сезоне-2023/24. Кроме того, Мареска возглавлял молодежную команду «Манчестер Сити» в 2020-2021 годах, а в 2022-2023 годах входил в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в качестве ассистента. Также он являлся главным тренером итальянской «Пармы» и входил в штабы «Асколи», «Севильи» и «Вест Хэма».

Впервые в истории Английской премьер-лиги тренер был уволен на Новый год.