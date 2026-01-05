Спорт

Представителя псковского УФСИН отметили благодарностью за развитие пауэрлифтинга

Начальника отдела воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Псковской области Андрея Элькина отметили благодарностью за значительный вклад в развитие силовых видов спорта и активное продвижение ценностей здорового образа жизни в 2025 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области. 

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Андрей Элькин возглавляет региональное отделение «Союза пауэрлифтеров России/WRPF» уже около пяти лет. Под его руководством в Псковской области было организовано и проведено более 15 масштабных спортивных мероприятий, включая областные чемпионаты и кубки по классическому пауэрлифтингу и его отдельным движениям.

Турниры демонстрируют устойчивый рост популярности силового спорта в регионе. Так, осенний чемпионат 2025 года собрал на псковской площадке почти 100 спортсменов не только со всей области, но и из Санкт-Петербурга, Карелии, Новгородской, Московской областей.

Помимо успешной организаторской работы, Андрей Элькин является действующим спортсменом, мастером спорта WRPF по жиму штанги лежа, кандидатом в мастера спорта Республики Беларусь, многократным победителем международных турниров и чемпионатов. Он также активно готовит новых спортсменов к выходу на соревновательный помост.

«Развитие спорта, особенно его силовых направлений, - это мощный инструмент воспитания характера, дисциплины и целеустремленности. Те же принципы, что лежат в основе спортивных достижений – труд, воля, преодоление, - абсолютно применимы и в социально-воспитательной работе с осужденными», - отметил Андрей Элькин. 

