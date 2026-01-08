Спорт

«Рождественский пробег» состоялся на псковской набережной ночью

0

«Рождественский пробег» состоялся в Пскове, дистанция составила 4,5 километра. Любители бега стартовали в 22.00.  

Фотографии: Яна Елисеева

Отправной точкой стала автопарковка у мельницы Кукка на набережной реки Псковы в Финском парке. Финишировали спортсмены на набережной реки Великой вблизи Покровской башни. 

Пробег проводили среди мужчин и женщин в возрасте от 18 лет, также допускалось участие подростков старше 14 лет в сопровождении родителей (законных представителей).

Обязательное условие – иметь при себе фонарик, чтобы сделать пробег ярким событием нового года. Победителями стали все, кто решил посвятить время спорту. На финише каждого участника ждала медаль и бутылка воды.

Как отметил директор школы олимпийского резерва «Надежда» Сергей Кравченко, ночной «Рождественский пробег» в Пскове организовали впервые. «Именно ночной "Рождественский пробег" проводится впервые. Потому что нужно привлечь большие массы к занятию физкультурой и спортом, тех людей, которые предполагают жить здоровым образом жизни. Для того, чтобы каникулы эти новогодние прошли в более двигательном состоянии, нежели лежать и смотреть дома телевизор», - приводит его слова ГТРК «Псков».

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026