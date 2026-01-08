«Рождественский пробег» состоялся на псковской набережной ночью

«Рождественский пробег» состоялся в Пскове, дистанция составила 4,5 километра. Любители бега стартовали в 22.00.

Фотографии: Яна Елисеева

Отправной точкой стала автопарковка у мельницы Кукка на набережной реки Псковы в Финском парке. Финишировали спортсмены на набережной реки Великой вблизи Покровской башни.

Пробег проводили среди мужчин и женщин в возрасте от 18 лет, также допускалось участие подростков старше 14 лет в сопровождении родителей (законных представителей).

Обязательное условие – иметь при себе фонарик, чтобы сделать пробег ярким событием нового года. Победителями стали все, кто решил посвятить время спорту. На финише каждого участника ждала медаль и бутылка воды.

Как отметил директор школы олимпийского резерва «Надежда» Сергей Кравченко, ночной «Рождественский пробег» в Пскове организовали впервые. «Именно ночной "Рождественский пробег" проводится впервые. Потому что нужно привлечь большие массы к занятию физкультурой и спортом, тех людей, которые предполагают жить здоровым образом жизни. Для того, чтобы каникулы эти новогодние прошли в более двигательном состоянии, нежели лежать и смотреть дома телевизор», - приводит его слова ГТРК «Псков».