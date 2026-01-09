Спорт

Юные футболисты из ФК «Псков» заняли 6 место из 12 команд

0

Команда футбольного клуба «Псков», состоящая из игроков 2015 года рождения, участвовала в городском турнире по футзалу среди ребят 2014–2015 годов рождения. Юные футболисты заняли 6-е место из 12 команд, сообщили Псковской Ленте Новостей в футбольном клубе.

Фото: ФК «Псков»

Соревнования проходили с 6 по 7 января в спорткомплексе «Олимп».

Тренер команды – Антон Ременчик.

«Наши юные футболисты бились до последнего в каждой игре, показывая стойкость и стремление побеждать», - отмечают в футбольном клубе.

