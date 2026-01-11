Спорт

Киберспортсмен по CS2 из России занял второе место мировом рейтинге

Молодой парень, 18-летний Даниил Крышковец («donk»), выступающий за сербский клуб «Team Spirit», завоевал второе место в рейтинге лучших игроков в Counter Strike 2 по итогам 2025 года, сообщается на киберспортивном портале hltv.org.

Фото: hltv.org

Церемония награждения проходила в Белграде, Сербской Республики 10 января. В прошлом году он, по итогам 2024 года, занял первую строчку рейтинга. 

Помимо Даниила, еще два российских киберспортсмена оказались на почетных местах в мировом рейтинге: Илья «m0NESY» Осипов и Дмитрий «sh1ro» Соколов, которые заняли 4 и 5 места, соответственно.

