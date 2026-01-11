В Великих Луках открылся Всероссийский турнир по самбо памяти героя Александра Матросова

Торжественное открытие ежегодного Всероссийского турнира по самбо, посвящённого подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова, состоялось 10 января в Великих Луках. Соревнования проходят при поддержке Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» и партийного проекта «Выбор сильных», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: «Единая Россия»

В этом году масштабный турнир собрал в городе воинской славы рекордное количество участников — 130 спортсменов из 23 регионов России. Церемония открытия состоялась в спортивном комплексе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

Среди почётных гостей мероприятия присутствовали Дмитрий Белюков — декан академии, депутат Великолукской городской Думы, член политсовета местного отделения «Единой России»; Константин Максимов — секретарь местного отделения «Единой России»; Владимир Владимиров — региональный координатор партпроекта «Выбор сильных», руководитель Клуба единоборств «Отечество», председатель Общественной палаты города; Елена Кондратович — заведующая центром патриотических инициатив им. А. Матросова Краеведческого музея г. Великие Луки; заместитель руководителя регионального отряда «Дружина» Юрий Богданов. Главным судьей соревнований выступил судья всероссийской категории из Санкт-Петербурга Павел Романов.

В своём приветственном слове секретарь местного отделения «Единой России» Константин Максимов отметил важность проведения подобных мероприятий и поприветствовал лучших самбистов страны.

Инвестициями в будущее нашего спорта и в воспитание молодого поколения назвал сорвнования Владимир Владимиров. «Сегодня в Великих Луках собрались лучшие самбисты страны, и это не случайно. Наш город — город воинской славы, и проведение здесь турнира памяти Александра Матросова имеет глубокий символический смысл. Самбо — это не просто спорт, это школа жизни, которая воспитывает характер, силу воли и патриотизм. Каждый из 130 участников сегодня продолжает традиции героизма и мужества, заложенные нашими предшественниками. Благодаря поддержке партии «Единая Россия» и проекта «Выбор сильных» мы можем ежегодно проводить такие значимые соревнования», – сказал Владимир Владимиров. Он пожелал всем участникам честной борьбы, ярких побед и новых спортивных достижений. «Пусть этот турнир станет для каждого из вас ступенью к новым высотам!», – резюмировал Владимир Владимиров.

Турнир в память о подвиге Александра Матросова имеет особое значение — это не только спортивное мероприятие высокого уровня, но и возможность для молодых и опытных самбистов прикоснуться к героической истории и продолжить патриотические традиции города воинской славы.

Всероссийский турнир по самбо памяти Александра Матросова проводится в Великих Луках уже много лет подряд, традиционно открывая новый спортивный сезон. Соревнования способствуют развитию самбо в регионах России и укреплению патриотического воспитания молодёжи через спорт.

Участники турнира будут бороться за победу в различных весовых категориях, демонстрируя мастерство и силу духа, достойные памяти героя, чьим именем названы соревнования.