Шесть новых современных луков передали великолукской спортивной школе

Новое спортивное оборудование передали для воспитанников спортивной школы «Олимп» в Великих Луках, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram‑канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram‑канал

По словам главы региона, школе переданы шесть современных луков последней модели. Новое оборудование позволит юным спортсменам эффективнее тренироваться и увереннее выступать на соревнованиях.

«Поддержка спортсменов, которые демонстрируют высокие достижения, особенно важна: они не только выступают под флагом страны и региона, но и становятся примером для подрастающего поколения, показывая, как труд и настойчивость приводят к результату», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Уже в январе великолукские лучники примут участие в Первенстве России и ряде международных соревнований. Губернатор пожелал спортсменам удачи и ярких побед.