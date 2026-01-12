Спорт

Школьница из Пскова стала кандидатом в мастера спорта по конному спорту

1

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Надежда», ученица гимназии №28 Таисия Степанова стала кандидатом в мастера спорта по конному спорту. Спортивный разряд присвоен спортсменке по итогам участия в чемпионате и первенстве России, а также Всероссийских физкультурных соревнованиях по вольтижировке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: администрация города Пскова / Telegram

Турниры проходили в Конаково с 8 по 13 октября 2025 года. На первенстве России Таисия Степанова впервые выступала с программой «галоп/галоп» - и сразу выполнила норматив КМС, заняв 12‑е место среди 23 сильных соперников. В зачете CVN K1 Всероссийских соревнований она стала 7‑й из 19 участников.

 

Псковская администрация поздравила юную спортсменку с заслуженным успехом и пожелала ярких побед в будущем.

