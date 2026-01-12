Спорт

Прыгунья в высоту из Пскова стартует в новом сезоне 16 января в Челябинске

0

Новый сезон в легкой атлетике для прыгуньи в высоту из Пскова Натальи Спиридоновой начнется 16 января в Челябинске, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики

Наталья Спиридонова выступит на всероссийских соревнованиях «Мемориал Ю. Лукашевича и В. Середкина». Этот старт станет первым для нее в 2026 году, так как женские прыжки в высоту не были представлены на прошедших ранее «Рождественских стартах».

Напомним, псковскую прыгунью в высоту исключили из международного пула допинг-тестирования.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026