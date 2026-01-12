Прыгунья в высоту из Пскова стартует в новом сезоне 16 января в Челябинске

Новый сезон в легкой атлетике для прыгуньи в высоту из Пскова Натальи Спиридоновой начнется 16 января в Челябинске, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики

Наталья Спиридонова выступит на всероссийских соревнованиях «Мемориал Ю. Лукашевича и В. Середкина». Этот старт станет первым для нее в 2026 году, так как женские прыжки в высоту не были представлены на прошедших ранее «Рождественских стартах».

Напомним, псковскую прыгунью в высоту исключили из международного пула допинг-тестирования.