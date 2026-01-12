Пскович удостоен звания мастера спорта РФ международного класса по гребле на каноэ

Тренер-преподаватель спортивной школы «Ника» Дмитрий Петров удостоен высочайшего спортивного звания «Мастер спорта России международного класса» по гребле на каноэ. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Для Дмитрия Валерьевича спорт давно стал сутью жизни. Он девятикратный чемпион мира по гребле на каноэ, четырехкратный чемпион Европы и многократный победитель первенств в России», — отметил Борис Елкин.

Глава города поздравил спортсмена с этим выдающимся званием и пожелал «неиссякаемой энергии, новых профессиональных вершин и достойно воспитать будущих мастеров спорта и олимпийских чемпионов».