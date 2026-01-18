Около 100 человек приняли участие в лыжном переходе «Дорога победителей» в Великих Луках

В день освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков, состоялся традиционный лыжный переход «Дорога победителей», сообщил сообщил профессор ВЛГАФК, депутат Великолукской городской Думы, председатель местного отделения Российского военно-исторического общества Дмитрий Белюков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

Около 100 человек прошли тропой от лыжной базы ВЛГАФК к памятному знаку на месте штаба 3-й Ударной армии в Сенчитском бору Великолукского района. В этом месте штаб армии дислоцировался в период с 24 ноября 1942 года по 20 февраля 1943 года.

После возложения гирлянды и цветов к подножью обелиска в память о событиях конца 1942 – начала 1943 годов, участники почтили память павших при освобождении нашего города советских солдат минутой молчания.

Участникам переходы были вручены памятные сертификаты и значки о лыжном переходе на 20 км.

Руководителем перехода был – член местного отделения РВИО в Великих Луках, руководитель патриотического клуба ВЛГАФК «Я горжусь», зав. кафедрой теории и методики лыжного спорта ВЛГАФК Алексей Аввакуменков. Участником перехода – член местного отделения РВИО, старший преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин ВЛГАФК Николай Фетисов.