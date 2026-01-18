 
Спорт

Около 100 человек приняли участие в лыжном переходе «Дорога победителей» в Великих Луках

0

В день освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков, состоялся традиционный лыжный переход «Дорога победителей», сообщил сообщил профессор ВЛГАФК, депутат Великолукской городской Думы, председатель местного отделения Российского военно-исторического общества Дмитрий Белюков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

Около 100 человек прошли тропой от лыжной базы ВЛГАФК к памятному знаку на месте штаба 3-й Ударной армии в Сенчитском бору Великолукского района. В этом месте штаб армии дислоцировался в период с 24 ноября 1942 года по 20 февраля 1943 года.

После возложения гирлянды и цветов к подножью обелиска в память о событиях конца 1942 – начала 1943 годов, участники почтили память павших при освобождении нашего города советских солдат минутой молчания.

Участникам переходы были вручены памятные сертификаты и значки о лыжном переходе на 20 км.

Руководителем перехода был – член местного отделения РВИО в Великих Луках, руководитель патриотического клуба ВЛГАФК «Я горжусь», зав. кафедрой теории и методики лыжного спорта ВЛГАФК Алексей Аввакуменков. Участником перехода – член местного отделения РВИО, старший преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин ВЛГАФК Николай Фетисов.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026