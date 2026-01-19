ХК «Барсы» одержал выездную победу в Великих Луках

Хоккейный клуб «Барсы» провел выездной матч в Великих Луках в рамках Ночной хоккейной лиги, дивизион 40+. Встреча с местной командой «Чайка» завершилась победой псковичей со счетом 3:5, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Матч большую часть времени проходил с преимуществом «Барсов». К третьему периоду гости вели 0:4, однако хозяева льда сумели навязать борьбу и сократили отставание до одной шайбы — 3:4.

В концовке встречи «Барсы» сохранили концентрацию и сумели увеличить разрыв в счёте. Победную шайбу за одну секунду до окончания основного времени забросил играющий тренер команды Андрей Зимин.

Выездную игру поддержал маскот клуба Барсик. Победа позволила ХК «Барсы» укрепить свои позиции в дивизионе 40+ Ночной хоккейной лиги и продолжить борьбу за выход в плей-офф.