 
Спорт

Федерация шахмат Псковской области анонсировала календарь соревнований на 2026 год

0

Федерация шахмат Псковской области анонсировала первые соревнования из календарного плана на 2026 год, которые запланировали на январь–март 2026 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

В календарь включили соревнования в соответствии с утвержденными положениями, и возможны уточнения по новым событиям в ходе согласования с Минспортом Псковской области.

Соревнования начнутся 17-25 января с первенства СЗФО 2026 года среди ветеранов, в котором проведут блиц-турнир, быстрые шахматы и классические шахматы.

Затем 31 января пройдет Мемориал Елены Горащенковой в Пскове.

13 февраля организуют областной турнир среди команд-интернатов в Опочке.

С 21 по 27 февраля состоятся чемпионаты области 2026 года среди мужчин и женщин в Великих Луках.

Школьные этапы всероссийских соревнований «Белая ладья» запланировали с 9 по 26 февраля.

Муниципальный этап этих соревнований пройдет с 27 февраля по 18 марта.

Областной этап всероссийских соревнований «Белая ладья» состоится с 27 по 29 марта в Пскове.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026