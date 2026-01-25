Федерация шахмат Псковской области анонсировала календарь соревнований на 2026 год

Федерация шахмат Псковской области анонсировала первые соревнования из календарного плана на 2026 год, которые запланировали на январь–март 2026 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

В календарь включили соревнования в соответствии с утвержденными положениями, и возможны уточнения по новым событиям в ходе согласования с Минспортом Псковской области.

Соревнования начнутся 17-25 января с первенства СЗФО 2026 года среди ветеранов, в котором проведут блиц-турнир, быстрые шахматы и классические шахматы.

Затем 31 января пройдет Мемориал Елены Горащенковой в Пскове.

13 февраля организуют областной турнир среди команд-интернатов в Опочке.

С 21 по 27 февраля состоятся чемпионаты области 2026 года среди мужчин и женщин в Великих Луках.

Школьные этапы всероссийских соревнований «Белая ладья» запланировали с 9 по 26 февраля.

Муниципальный этап этих соревнований пройдет с 27 февраля по 18 марта.

Областной этап всероссийских соревнований «Белая ладья» состоится с 27 по 29 марта в Пскове.