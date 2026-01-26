Великолучанин второй год подряд победил на первенстве СЗФО по шахматам среди ветеранов

Один из сильнейших российских ветеранов по шахматам - великолучанин Валерий Жихарев в упорной борьбе отстоял титул победителя первенства СЗФО, стал лучшим и в турнире 2026 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации шахмат Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге с 18 по 25 января. Валерий Жихарев завоевал первое место. Шахмат финишировал после семи туров, набрав 5,5 очка, став чемпионом СЗФО 2026 года среди ветеранов.

Победитель первенства СЗФО 2026 года по классическим шахматам среди ветеранов определился только по результатам последнего тура. За почётный титул активно боролись многократный чемпион Европы и мира среди ветеранов, международный мастер Николай Мишучков из Ленинградской области и Валерий Жихарев, которые набрали по итогам шести туров по 4,5 очка, а также Владимир Напалков из Вологодской области, в активе которого было 4 очка.

В последнем туре активную игру против Николая Мишучкова удалось организовать псковскому ветерану Владимиру Полевому. В итоге их партия завершилась вничью. В партии «двух Владимиров»: Напалкова и Кравченко из Республики Карелия, победу одержал представитель Вологодской области. Победой в последнем туре над Андреем Дяткинскиным из Мурманской области завершил межрегиональный турнир Валерий Жихарев, став победителем первенства СЗФО 2026 года второй раз подряд.

«Федерация шахмат Псковской области поздравляет нашего ветерана с отличной победой и желает ему дальнейших успехов уже на первенстве России!» - добавили в федерации.