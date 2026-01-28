 
Спорт

Псковский хоккеист получил вызов в национальную  команду

0

Псковский хоккеист Федор Никитин получил вызов в национальную команду для участия в международном турнире «EURASIA JASTAR CUP 2026», сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации хоккея Псковской области.

Фото: Федерация хоккея Псковской области

Сборная России U-16 сейчас тренируется на базе в «Новогорске», а уже 1 февраля вылетает в Астану на турнир.

Напомним,  что нападающий Федор Никитин воспитанник псковского «Торнадо»,  а сейчас занимается в спортивной школе «Динамо» Москва имени А.И. Чернышева. 

