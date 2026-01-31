Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выиграла Australian Open‑2026

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open 2026). В финальном матче турнира она обыграла представительницу Белоруссии Арину Соболенко.

Фото: REUTERS/Hollie Adams

Встреча продолжалась 2 часа 18 минут и завершилась в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу Рыбакиной. Соболенко по ходу матча выполнила пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми. Рыбакина также сделала пять эйсов, допустила три двойные ошибки и смогла реализовать три брейк-пойнта из шести.

Для Рыбакиной эта победа стала второй на турнирах «Большого шлема». Ранее она выигрывала Уимблдон в 2022 году, а также доходила до финала Australian Open в 2023 году. Казахстанская теннисистка является бывшей третьей ракеткой мира, победительницей Итогового турнира WTA — 2025 в одиночном разряде и обладательницей 11 титулов WTA, пишут «Известия».

Сербский теннисист Новак Джокович 30 января одержал победу в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open 2026), обыграв итальянца и победителя последних двух розыгрышей турнира Янника Синнера. Поединок завершился со счетом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.